Sivak vs. Sivak: disputa familiar por el rodaje de un film biográfico

Otra vez ayer. Un ayer no tan lejano por más que pandemia haya creado una nebulosa temporal que hace parecer lo sucedido antes de su aparición, todavía más distante.En 2017, el periodista Martín Sivak publicó El salto de papá, un libro que, a partir del suicidio de su padre Jorge Sivak y del previo secuestro y posterior asesinato de su tío Osvaldo Sivak, traza un recorrido de la historia familiar atravesada por la del país.

“Esto no es una especie de catarsis o de vidriera sobre la familia”, explicó por entonces en un reportaje en la revista Leemos. “Yo hice un recorte arbitrario, sin matices por momentos; con furia, con humor, con dolor, sobre mi papá, sobre mi familia. Y eso que yo escribí me llevó mucho tiempo; encontrar la distancia, el tono, me llevó toda la vida. Y conseguí el tono que pude, conseguí la distancia que yo quería tener sobre los hechos.” El salto de papá fue un éxito editorial, y por los dos hechos trágicos –y públicos– su apellido no es desconocido en Argentina, hubo un lógico interés por ver cómo el describía –desde adentro de los Sivak– esa historia.En paralelo a ese interés periodístico de entonces, hubo una fricción familiar con sus cuatro primas, las hijas de Marta Oyhanarte y Osvaldo Sivak. Esa fricción vuelve a darse casi cinco años después con el anuncio de que El salto de papá tendrá su versión cinematográfica. Y esta vez también con Gabriel, hermano de Martín quien desde hace varios vive en París.

El anuncio, el reclamo. Con fecha 21 de julio, Paramount+ “confirmó que el reconocido actor Rodrigo de La Serna, será el protagonista de la película El salto de papá, (…) inspirada en el libro homónimo de Martin Sivak, y dirigido por Daniela Goggi, quien además ha coescrito el guión junto a Andrea Garrote. La nueva película original de Paramount+ está producido por el VIS, el estudio Internacional de Paramount, en asociación con Infinity Hill y Rei Cine. “.

“En 2017 se publicó el libro El salto... del que tuvimos conocimiento sólo cuando ya estaba publicado y circulando”, explicó Camila Sivak a PERFIL en una carta que firman también sus tres hermanas Analía, Malena y María. “En ese momento, expresamos públicamente nuestro total desacuerdo con la reconstrucción de los hechos que realiza Martín. En nuestra opinión, busca responsabilidades por el suicidio de su padre dentro de la familia y desatiende las secuelas y el contexto del país donde se produjo uno de los delitos más siniestros, como es el secuestro extorsivo seguido de muerte, del que fue víctima nuestro padre.De acuerdo con información pública, Paramountplus compró los derechos del libro para realizar la película; tampoco esta vez nadie nos avisó, ni contactó, ni pidió nuestra autorización o consentimiento previo y, mucho menos, nos hizo llegar el guion. Luego de varias comunicaciones con el autor del libro, éste se desentendió de nuestro reclamo argumentando que había vendido los derechos”.

Ellas cuatro buscaron que se les habilité el acceso al guión de la película y ante la imposibilidad de no conseguirlo hasta el momento, optaron por hacer público que no consienten “un guion que trata nuestra historia, peor aún, nuestra tragedia para venderla como un producto comercial. De hecho Paramount+ la publicita en redes como ‘la próxima aventura a disfrutar’. (...) Tampoco hemos prestado consentimiento para que se represente en forma determinada o determinable a nuestra madre, Marta Oyhanarte, a nuestro padre ni a nuestro abuelo Samuel Sivak, o a nosotras mismas, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos eramos menores de edad”, dice la carta mencionada que escribieron tras las repercusiones que Camila Sivak generó con los primeros posteos sobre el tema hace una semana. Por su parte Gabriel Sivak, también pidió a Paramount, Viacom y Telefé poder leer el guión del filme pero al no poder acceder, judicializó el tema para impedir “la utilización del nombre de mi padre y el de mi familia en esta película producida en un contexto completamente carente de humanidad y de respeto que incurre en la ilegalidad”.

Detrás del filme. PERFIL se comunicó con Martín Sivak quien se excusó de hablar sobre el tema. También este medio hizo lo mismo con la productora internacional mencionada dado las demandas que están haciendo respectivas partes de la familia Sivak. Por el momento, dicha compañía señala que “VIS se encuentra produciendo la película El Salto, que es una ficción inspirada en hechos reales, pero que tendrá una historia única contada por grandes talentos y realizada con un gran equipo de producción”.

Las cuestiones familiares se resolverán, quizá en privado. Desde lo legal y con modificaciones, El salto...seguramente tendrá en 2023 su versión cinematográfica.