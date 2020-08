Un polista argentino defendió en las redes a Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, una de las conductoras estadounidenses más populares de la actualidad, se encuentra atravesando su peor momento. Trabajadores del show que lidera aseguran haber sufrido abusos laborales de su parte y eso derivó en una investigación interna del canal para determinar la veracidad de los dichos. “Para ella uno debía de darle las gracias por participar en su programa. Realmente era un calvario trabajar allí”, comentó una de las fuentes que no dio a conocer su identidad.

Por el escándalo, DeGeneres reconoció que no siempre confía en que las personas pueden hacer su trabajo y que eso podría haber derivado en situaciones incómodas para su staff. “Todos tenemos que ser más conscientes sobre nuestras palabras ya que pueden afectar a quienes nos rodean. Tenemos que aprender para intentar ser mejores”, indicó a través de un comunicado.

Por fuera de lo que habrían sido los maltratos, lo que llamó la atención fue la falta de defensa pública de las celebridades de Hollywood. Durante los primeros días, ninguno de los famosos que cotidianamente asisten al show hablaron bien sobre la conductora. Eso se rompió con un argentino que se animó a dar el primer paso. “He esperado con paciencia a que alguien con más autoridad que yo hable sobre el gran ser humano que es Ellen”, escribió el polista Nacho Figueras en un extenso comunicado a favor de ella. Figueras es conocido por ser amigo del ex príncipe Harry de Inglaterra y de otras figuras internacionales, entre las que se encuentra DeGeneres. “He tenido la suerte de estar en su show en varias oportunidades y puedo decir que funciona muy bien. Todos son superamables y no solo conmigo sino también entre ellos”, continuó el argentino.

El primero de varios. La defensa de Figueras rebotó en los principales medios estadounidenses no solo por sus dichos sino también por el pedido que hizo a otras celebridades para que defendieran a la conductora. “Todos estamos tan asustados de decir lo que realmente pensamos y parece que solo somos relevantes si decimos lo que las tendencias del momento indican. ¿Quién más ama a Ellen?”, preguntó Figueras etiquetando a Jennifer López, Jennifer Aniston, Michelle Obama, Lady Gaga y Oprah, entre otras estrellas de Hollywood.

Las respuestas que recibió el polista de sus seguidores fueron variadas e incluso se animó a debatir con ellos sobre los hechos que están ocurriendo. “Solo defiendo a mi amiga por el desproporcionado ataque que está sufriendo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Un día amamos a alguien por un montón de cosas y al siguiente las matamos sin siquiera chequear los datos”, indicó en sus dichos. Y agregó para finalizar: “Leí con detenimiento todos los comentarios que realizaron. Sabía que iba a haber controversias con las que no tengo problemas ya que creo que hay que apoyar a una amiga en un momento difícil. No sé ustedes pero yo he cometido errores en mi vida. Intento aprender de esas situaciones y busco que me perdonen para ser una mejor persona. Y de eso se trata ser humano. Como mi buena amiga dice: Sean amables entre ustedes”.