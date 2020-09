Diego Santilli: "No es lo mismo aprender a escribir y leer por zoom que presencialmente"

Florencia Ballarino y Ursula Ures Poreda

Desde el móvil de RePerfilAr, Naiara Vecchio, entrevistó a Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de CABA, quien remarcó que quieren volver a generar vínculos entre los chicos en espacios escolares que cumplan con criterios enmarcados dentro de la pandemia.

En el marco del día del estudiante, las autoridades se preparan para contener y controlar las reuniones al aire libre en medio de la pandemia. Diego Santilli expresó que van “a apelar a la responsabilidad de todos, si hay mucha aglomeración nosotros vamos a hacer un despliegue especial en donde vamos a controlar todos los centros de transbordo para evitar el uso de transporte público que es sólo para esenciales”. Y también dijo que se controlarán los parques y plazas “con policías, agentes de tránsito y guardias civiles”.

No es lo mismo aprender a escribir y leer por zoom que presencialmente

El Vicejefe de Gobierno Porteño también habló sobre la reunión del próximo miércoles con Nación en la cual se discutirá el protocolo de la educación al aire libre: “Tenemos expectativa de poder dar ese puntapié inicial en algunos sectores despacio, en el caso de los 6 mil chicos que perdieron vinculación con la educación y revincularlos”. Y agregó que, “no es lo mismo aprender a escribir y leer por zoom que presencialmente”.

La educación al aire libre no sólo se aplicaría para los niños sino también para los adultos que “están estudiando oficios que requieren de ese título para tener un mejor trabajo”, dijo Santilli.

No obstante, los gremios docentes no están de acuerdo con sacar las aulas a un espacio abierto debido a los números altos de casos de coronavirus. Sin embargo, Santilli insistió en que “está claro que tenemos que cuidarnos y tener todos los protocolos de cuidado pero también tenemos que cuidar a aquel chico y chica que perdió vinculación con la educación”. Y remarcó: “Me parece que en vez de pensar en lo que no estamos de acuerdo, en qué nos ponemos de acuerdo para poder hacer un paso a paso paulatino teniendo todos los mecanismos de control”.

I.R.A