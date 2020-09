La protesta del comando de patrullas de La Plata por dentro

Marcos Teijeiro

MIentras continúa el conflicto entre la policía bonaerense, ministerio de Seguridad y la propia gobernación de la provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del distrito efectivos policiales realizaron piquetes para visibilizar su reclamo.

"No tenemos apoyo político, ni nada por el estilo, simplemente estamos todos por la misma lucha, poder tener un sueldo normal. Lo que pretendería es que el sueldo mínimo de un policía que estuvo 25 años en actividad, por lo menos llegue a 40 mil pesos, no puede ser como en el caso mío que cobro 21 mil pesos", dijo a RePerfilAr, uno de los policías del Comando de Patrullas de la ciudad de La Plata que no se moverá de la protesta hasta no obtener una respuesta oficial.

Por otro lado, muchos de los efectivos son optimistas y creen que el conflicto se resolverá en poco tiempo ya que entienden que el gobierno bonaerense entrará en razón; sin embargo, afirman que hasta que esto no suceda, no depondrán su actitud.