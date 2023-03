Un economista admitió que el dólar blue "va a llegar un poco más arriba de los 400 pesos"

El dólar paralelo cerró la jornada de este martes 28 con un nuevo récord. El tipo de cambio alcanzó los $393 para la compra y $397 para la venta, lo que significa un avance de $7 con respecto al día anterior. Mientras que el Banco Central tuvo la necesidad de desprenderse de dólares para sostener la cotización.

Por este motivo, RePerfilAr dialogó con el economista Santiago Llull, quien comentó que, "el dólar está subiendo sobre todo el blue" por que "todos quieren dolarizarse". "El problema es la dolarización de todos los pesos que están dando vuelta en la economía". En este sentido, el entrevistado aseveró que las personas en general creen que "el dólar es un refugio de valor".

El economista informó que, "el dólar alcanzó los 397 pesos, luego bajó porque no había compradores a ese precio". No obstante, aseveró: "Las estimaciones son que va a llegar un poco más arriba de los 400 pesos".

El dólar no acompaña la inflación mensual

"Hay una relación que tiene que ver con la moneda y con la inflación. Si se atrasa el tipo de cambio y no se ajusta ni siquiera por la inflación de Argentina, tenemos un dólar atrasado", explicó Llull.

Para finalizar, Santiago Llull aseguró que, "estamos en un momento en el país sumamente complejo con caída de reservas, con el Banco Central teniendo que desprenderse de esos dólares", pero "además vamos a encarar un abril donde empieza la compra de los 200 dólares del dólar Ahorro".

El Banco Central volvió a vender dólares

El BCRA terminó la jornada con ventas de US$ 74 millones para contener las necesidades del mercado, mientras que en todo marzo las ventas alcanzaron los US$ 1.628 millones y en 2023 lleva un acumulado de US$ 2.688 millones.

Además, respecto al tipo de cambio mayorista, en los dos primeros días de esta semana avanzó $ 2,06 contra $ 1,68 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior.