Covid hasta el año 2100, la predicción de un prestigioso virólogo estadounidense

El prestigioso epidemiólogo de la Clínica Mayo de EEUU y editor en jefe de las revistas científicas 'Vaccine', Gregory Poland, anticipó esta semana que el Covid-19 continuará afectando a los seres humanos durante al menos un siglo.

"Todavía no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad. No lo vamos a erradicar", dijo Poland, considerado uno de los principales expertos de Estados Unidos en vacunación e inmunología, en declaraciones a MarketWatch.

Desde el inicio de la pandemia, Covid-19 infectó a 355 millones de personas y mató a más de 5.6 millones. Y aunque muchos expertos piensan que la variante Ómicron significa el final del Covid-19 como pandemia, el experto no comparte el mismo punto de vista optimista.

El epidemiólogo afirmó que el coronavirus demostró que tiene capacidad de infectar a los animales, lo que significa que potencialmente puede circular indefinidamente a medida que se transmite entre especies y continúa mutando.

Por esta razón, cree que el Covid circulará durante tanto tiempo que las personas seguirán recibiendo vacunas contra durante generaciones.

"Así que permítanme hacer una predicción, que será difícil para cualquiera de ustedes refutarme porque todos estaremos muertos para entonces, pero sus tatara-tatara-tatara-nietos aún estarán siendo inmunizados contra el coronavirus", afirmó.

"¿Cómo puedo siquiera decir tal cosa? Si recibió su vacuna contra la gripe este otoño, fue inmunizado contra una cepa de influenza que apareció en 1918 y causó una pandemia", recordó Poland, quien en diciembre anticipó, certeramente, que 32.000 personas morirían de Covid entre principios de diciembre y fin de año en EEUU.

Consultado sobre si falta poco para que Covid-19 se convierta en una enfermedad endémica como el sarampión, Poland respondió: "No, no lo hará. Todavía no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad. No lo vamos a erradicar".

"Endémico sólo significa que está ahí siempre", coincide la OMS

El pasado 18 de enero, el responsable de emergencias de la OMS advirtió que el hecho de que el covid-19 deje de ser una pandemia y se convierta en endémico no lo hace menos peligroso.

"La gente opone la pandemia con la endemia, pero la malaria endémica mata a cientos de miles de personas, el VIH es endémico, la violencia es endémica en nuestras ciudades", dijo el Michael Ryan en un coloquio a distancia organizado por el Foro Económico Mundial (WEF).

"Endémico en sí mismo no significa que sea bueno, endémico solo significa que está ahí siempre", dijo.

La llegada de la variante ómicron, mucho más contagiosa que cualquier otra forma del virus covid-19 conocida hasta ahora, pero que parece causar síntomas menos graves en las personas vacunadas, lanzó el debate sobre si la pandemia, declarada a principios de 2020, será endémica.

"No nos libraremos del virus este año", advirtió Ryan. "Puede que nunca erradiquemos el virus. Los virus que causan pandemias suelen formar parte del ecosistema", agregó. Dijo que era necesario "lograr la menor tasa de incidencia posible con el máximo número de vacunas para que nadie tenga que morir".

"Ese será el fin de la emergencia y ese será el fin de la pandemia", dijo el médico.

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió la semana pasada que podría formarse una nueva cepa de Covid-19 que alteraría drásticamente el estado de la pandemia, como lo hizo la variante Omicron después de Delta.

"Espero que [Covid se vuelva endémico sea] el caso. Pero ese solo sería el caso si no obtenemos otra variante que elude la respuesta inmune de la variante anterior”, dijo Fauci durante un evento virtual de la Agenda de Davos.

