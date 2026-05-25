Día Mundial de la Tiroides: advierten que hasta el 50% de los pacientes puede desarrollar una afección ocular

En el marco del Día Mundial de la Tiroides, que se conmemora cada 25 de mayo, la comunidad médica busca concientizar sobre las patologías asociadas a esta glándula y, en particular, sobre una consecuencia frecuente pero muchas veces subestimada: la oftalmopatía tiroidea. También conocida como orbitopatía de Graves, se trata de una afección inflamatoria que impacta de manera directa en la órbita ocular y que puede alterar de forma drástica tanto la función visual como la fisonomía de quienes la padecen.

Qué es la oftalmopatía tiroidea y a cuántos afecta

De acuerdo con datos internacionales del Grupo Europeo sobre orbitopatía de Graves (EUGOGO), se estima que entre el 25% y el 50% de los pacientes que presentan la enfermedad de Graves desarrollará algún grado de compromiso en sus ojos. Si bien la gran mayoría de los cuadros clínicos se manifiestan de forma leve, entre un 3% y un 5% de los afectados puede evolucionar hacia variantes graves de la enfermedad, las cuales conllevan un riesgo inminente de pérdida total de la visión.

Esta patología tiene un origen autoinmune. Se desencadena cuando el sistema inmunológico confunde por error los tejidos conectivos que rodean al ojo con la propia glándula tiroides. El Dr. Rodolfo Vigo, jefe de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, detalla que existe una respuesta inmunitaria dirigida contra el receptor de TSH, el cual se expresa tanto en la tiroides como en los fibroblastos de la órbita del ojo. Dicha activación produce una inflamación local que genera un edema y la posterior expansión de los músculos extraoculares junto al tejido adiposo. Como consecuencia visible, el globo ocular se desplaza hacia adelante y se produce la característica mirada de "sorpresa" en el rostro del paciente.

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El tabaquismo como el principal enemigo de la recuperación

Los profesionales médicos coinciden de manera unánime en que el cigarrillo es el factor agravante más crítico para el desarrollo y la evolución de esta condición. La evidencia clínica demuestra que fumar potencia la inflamación de los tejidos mediante procesos de hipoxia (falta de oxígeno) y estrés oxidativo, lo que amplifica significativamente la respuesta autoinmune agresiva.

El tabaquismo no solo incrementa la incidencia y la severidad del compromiso ocular, sino que además interfiere directamente con las herramientas médicas:

Reduce notablemente la eficacia y la respuesta del organismo a los corticoides de uso clínico.

Disminuye de forma drástica el éxito de las terapias biológicas avanzadas.

Por este motivo, el abandono absoluto del hábito de fumar se consolida como la intervención médica más importante para mejorar el pronóstico general del paciente y evitar recaídas severas tras la aplicación de procedimientos terapéuticos complejos, como el uso de yodo radiactivo.

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Impacto psicosocial y las tres etapas del tratamiento

Más allá de los daños físicos, la orbitopatía de Graves genera un profundo deterioro en la calidad de vida y en la estabilidad emocional de los pacientes, asimilable al de otras enfermedades crónicas de alto impacto. La Dra. Jorgelina Guerra, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, señala que las limitaciones funcionales (como la aparición de visión doble) sumadas a la alteración de la estética facial, provocan un fuerte impacto emocional y social en el entorno del afectado.

entre el 25% y el 50% de los pacientes que presentan la enfermedad de Graves desarrollará algún grado de compromiso en sus ojos.

Frente a este escenario, los protocolos internacionales determinan que el abordaje de la afección deber ser estrictamente multidisciplinario y estructurado en tres pilares de acción diferenciados:

Control de hormonas tiroideas: Consiste en estabilizar al paciente hasta alcanzar el eutiroidismo (funcionamiento normal de la tiroides) y lograr la cesación tabáquica absoluta.

Manejo de la fase inflamatoria activa: Implica el uso de corticoides por vía intravenosa o medicamentos inmunomoduladores con el fin de frenar el avance de la lesión tisular.

Cirugía rehabilitadora: Una vez que la enfermedad se encuentra completamente inactiva, se realizan intervenciones quirúrgicas escalonadas —como la descompresión orbitaria, la cirugía de estrabismo y la reconstrucción palpebral— orientadas a recuperar la funcionalidad visual y la mirada original del paciente.

Para prevenir complicaciones severas, como el daño irreversible al nervio óptico, los especialistas concluyen que la estrategia preventiva fundamental radica en sostener un control estricto de los niveles hormonales en consulta conjunta entre el endocrinólogo y el oftalmólogo.

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