Sarampión en Estados Unidos: Nueva York declara la emergencia y Pensilvania supera los 1.000 casos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el lunes 5 de octubre la emergencia en todo el estado ante el avance de un brote de sarampión que afecta especialmente a comunidades rurales con baja cobertura de vacunación. La decisión se tomó después de que las autoridades contabilizaran 108 casos en lo que va de 2026 y mientras Pensilvania, el estado vecino, superaba los 1.000 contagios.

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La orden ejecutiva amplía las atribuciones de distintos profesionales sanitarios para facilitar el acceso a la vacuna triple viral y agilizar la identificación de posibles infecciones. La emergencia comenzó a regir el mismo lunes y tiene vigencia hasta el 4 de noviembre.

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Brote de sarampión en Nueva York: dónde se concentran los casos

El balance de Nueva York, con datos hasta el 3 de octubre, registra una marcada concentración de contagios durante los últimos meses. De los 108 casos notificados este año, 92 fueron detectados desde el 15 de julio en comunidades rurales con bajos niveles de inmunización, distribuidas en 18 condados.

La distribución territorial también muestra que el aumento se concentra fuera de la ciudad de Nueva York. Siete casos corresponden a la ciudad y los otros 101 fueron registrados en el resto del estado. Desde mediados de julio, los departamentos de salud locales administraron más de 1.000 dosis de la vacuna triple viral en zonas rurales.

Al anunciar la medida, Hochul sostuvo que ninguna persona debería sufrir una enfermedad grave o morir por una infección que puede prevenirse mediante la vacunación. La respuesta estatal busca ampliar la capacidad de intervención sanitaria frente a la propagación del virus.

Qué cambia con la emergencia sanitaria y la vacunación

Una de las modificaciones permite que el personal de enfermería habilitado solicite pruebas para detectar casos sospechosos de sarampión. La orden también autoriza a los farmacéuticos a aplicar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola a niños desde los dos años.

La disposición incorpora, además, un plazo obligatorio para registrar las aplicaciones. Todas las dosis de esa vacuna deberán notificarse a los sistemas de inmunización del estado o de la ciudad de Nueva York dentro de las 72 horas posteriores a su administración.

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Para los adultos, se elimina el requisito de consentimiento específico para comunicar esos datos al registro. Sin embargo, la aplicación de la vacuna continúa requiriendo la autorización del paciente o de su tutor legal. Se trata de dos procedimientos distintos: el consentimiento para recibir la inmunización y la notificación administrativa de la dosis aplicada.

Pensilvania supera los 1.000 casos de sarampión y registra cinco muertes

El avance de la enfermedad en Pensilvania constituye otro foco de preocupación. El Departamento de Salud estatal informó el lunes 5 de octubre que el acumulado de 2026 había llegado a 1.004 casos confirmados en 39 condados, con 198 hospitalizaciones y cinco muertes asociadas al sarampión. El balance incorporó 27 nuevos contagios respecto de la actualización del 2 de octubre.

La magnitud del brote supera los registros estatales de las últimas tres décadas. Su expansión también forma parte del contexto que motivó la respuesta de Nueva York: la orden ejecutiva neoyorquina advierte sobre la circulación de la enfermedad en condados rurales de Pensilvania ubicados junto a la frontera entre ambos estados.

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Las autoridades de Pensilvania reforzaron las acciones de inmunización en las comunidades afectadas. Según el comunicado oficial del 5 de octubre, el personal de los centros estatales de salud había administrado más de 5.700 vacunas triple viral en 192 jornadas temporales de vacunación desde el inicio del brote, a fines de abril.

Sarampión en Estados Unidos: casi 3.900 contagios en 2026

El escenario excede a los dos estados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos —CDC, por sus siglas en inglés— informaron 3.887 casos confirmados hasta el 1 de octubre de 2026. El organismo aclara que las cifras son preliminares y pueden modificarse a medida que se actualizan las notificaciones.

Ese volumen sitúa a 2026 como el año con más casos de sarampión en el país desde 1991. La emergencia declarada por Nueva York se suma así a las respuestas sanitarias frente a un resurgimiento nacional que ya había comenzado en 2025.

Los CDC describen al sarampión como una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación y señalan que dos dosis de la triple viral proporcionan la mejor protección. En Nueva York, la ampliación de las facultades para vacunar, solicitar pruebas y registrar las aplicaciones constituye el eje de la intervención anunciada para contener el brote.

LV/AF