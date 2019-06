Alberto Rodríguez Saá decretó asueto en San Luis este 18 de junio tras su triunfo

Esta semana de junio tenía dos feriados, el primero de ellos el pasado lunes 17 cuando se conmemoró la muerte del general Martín Miguel de Güemes. El segundo será el próximo jueves 20 para el fallecimiento de Manuel Belgrano. En la provincia de San Luis, hay una tercera jornada de descanso: el gobernador Alberto Rodríguez Saá declaró asueto administrativo.

El domingo 16 de junio, Rodríguez Saá logró su reelección con el 42,32 por ciento de los votos en territorio puntano. Para celebrar el triunfo, resolvió un cese de actividades en la administración pública provincial que algunos medios locales calificaron como "San Perón" a través del decreto N° 3.477.

En los considerandos de la norma, el Gobierno de San Luis destacó "la masiva participación de todo el electorado provincial" pese a "las condiciones climatológicas adversas y el corte masivo de electricidad general" que dificultó las tareas propias de los comicios. "Se hace necesario reconocer el esfuerzo realizado por aquellos, fundamentalmente de los que participaron activamente del proceso electoral", se agregó.

Por medio del Decreto N° 3.477, se declaró asueto administrativo para todos los agentes de la administración pública provincial debido a las elecciones realizadas este domingo en todo San Luis. pic.twitter.com/6UDsz7OmBJ — San Luis Gobierno (@SanLuisGob1) June 17, 2019

La disposición del decreto alcanzó a todo el personal que cumple funciones en la Administración Pública Provincial. A la suspensión de actividades también se sumó el Poder Judicial de la provincia.

Para los organismos de servicios esenciales, como seguridad, televisión y D.O.S.E.P., deben disponer de una guardia a efectos de posibilitar continuidad de dichos servicios. Quedó exceptuado los empleados del sistema de salud, tales como hospitales y centros de atención primaria, por lo que estos atienden con normalidad.

Alberto Rodríguez Saá le ganó a su hermano y llamó a la renovación de la política

Tampoco hay actividades escolares en las instituciones educativas, estatales, privadas, autogestión y social. La única escuela que dicta clases es la dependiente de la Universidad Nacional de San Luis.

No obstante, el día de asueto no gustó a toda la población. Según testimonios reproducidos por el sitio Cadena 3, algunas personas expresaron su malestar ante la resolución de la gestión puntana.

"No estoy de acuerdo porque tenía que hacer trámites y me cancelaron los turnos. No pude hacer nada y me complica", explicó a ese medio un trabajador del Plan inclusión. Otro hombre comentó: “Yo opino que no está bien el decreto. Está bien que haya ganado pero el asueto está de más porque hay gente que viene desde afuera a hacer trámites y lamentablemente no pueden hacerlos".

