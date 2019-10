Las calles de Alemania fueron invadidas por zombies para celebrar Halloween

Halloween gana adeptos en todo el mundo y se supera en imaginación cada 31 de octubre para celebrar el miedo y el humor rodeados de los símbolos clásicos de esta celebración, como dulces, calabazas, velas, arañas, brujas y desfiles de disfraces. Pero en Alemania se han hecho ya un clásico la Halloween Zombie Walk, una caminata por las calles que se realiza en diferentes ciudades, como Essen, de personas disfrazadas de muertos vivos que incluso en algunos casos concursan para ver quién llevó el mejor disfraz.

A medio camino entre la perfomance, el teatro de calle, los efectos especiales, la fotografía, la acción espontánea o la grabación de una película de terror, la Zombie Walk convoca a todos, y entre esos todos salta a la vista que hay fanáticos de los efectos especiales o del cine de terror, porque los disfraces adoptados son realmente impactantes.

Qué piensa la Iglesia de la fiesta de Halloween

Así definen los locales este paseo zombie: El horror absoluto. Caminás por el centro de la ciudad de Essen y de repente dos mil zombis se arrastran hacia vos. El año pasado, en su edición número 13, fue realmente impresionante y aterradora. Y este año no lo es menos. Una de las más grandes de Alemania en la que pocos se quedan afuera: todos, vestidos y disfrazados de muertos vivientes, deambulan por las calles, esparciendo miedo y horror.

Durante alrededor de dos horas y media, los zombis caminan para dar una imagen aterradora y ponerles a todos la piel de gallina. En el proceso, siempre se detienen para hacer fotos grupales. Además, los organizadores siempre consideran diferentes acciones, como espectáculos de luces, entre otros.

Holywins, el festejo católico contra Halloween

Y por supuesto, hay reglas: Si querés correr, debés ingresar completamente en el rol de zombie. "Los zombis parecen zombis, no hablan todo el tiempo, no fuman constantemente y no beben todo el tiempo", dicen los organizadores. "Los espectadores pueden dejar pasar la caminata o acompañarlos al costado. ¡En ningún caso unirse al grupo!".