ANSES habilitó el trámite online de la certificación negativa: qué es y para qué sirve

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar la pandemia de coronavirus, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó realizar de forma online el trámite para obtener la certificación negativa. Se trata de un proceso gratuito para el que solo se requiere el número de CUIT/CUIL y está dirigido a las personas que no reciben ningún beneficio del organismo.

La certificación negativa es un comprobante que emite ANSES en el que deja constancia de que una persona no tiene registrado ningún aporte o beneficio a su nombre con la entidad. Sirve por si se solicita una beca o un subsidio y uno de los requisitos es un documento que avale que no se está recibiendo otro, como jubilación, pensión, plan, programa, etc. También te la requiere el propio organismo en caso de querer ingresar a la obra social, CODEM.

Esta constancia certifica que la persona no tiene registrado ninguno de estos aportes o beneficios a su nombre:

Como empleado en relación de dependencia o como autónomo, monotributista o trabajador de casas particulares.

Jubilación o pensión.

Declaraciones Juradas de las Provincias que no adhieren al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares.

Prestación por desempleo o planes sociales.

Obra social.

AUH

Asignación por Embarazo.

PROGRESAR

Monotributista social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Los dos simples pasos para obtener la certificación negativa después de que el organismo permitiera realizar el trámite de forma online son:

Ingresar a la sección Certificación negativa del sitio de ANSES. Otra opción es ir a los "Accesos rápidos" (margen derecho del sitio). Rellenar el formulario con el número de CUIT/CUIL y el período por el que se pide la certificación.

Cabe aclarar que la certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. Tampoco es necesario que el trámite lo realice la persona interesada, lo puede llevar a cabo un tercero (familiar, allegado o apoderado designado por el solicitante). Una vez obtenida, la web permite descargar el documento en formato PDF o imprimirlo.

Ante cualquier duda o consulta a la hora de llevar a cabo este trámite hay disponible una línea gratuita teléfonica: 130. El horario de atención al público es de 8 a 20 horas.

B.D.N./F.F.