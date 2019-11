Bernardo Kliksberg: "En Argentina la pobreza debe estar al tope de las prioridades"

¿Cómo se puede enfrentar la pobreza que afecta casi 18 millones de personas en un país de 45? En los últimos 30 años en la Argentina no se pudo perforar el 30% de pobreza en la población de niños, niñas y adolescentes, lo que lo convierte en un problema crónico y estructural que, lejos de reducirse, crece cada vez más en el país. Las últimas mediciones van en ese sentido: a fin de año la pobreza en el país se ubicará en torno al 38%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El sociólogo, escritor y consultor Bernardo Kliksberg es reconocido mundialmente por sus estudios y trabajos sociales y económicos sobre este flagelo. Gran parte de toda su obra está condensada en 66 obras, que por cuyo aporte le valió múltiples doctorados honoris causa que le fueron otorgados en más de cincuenta universidades del mundo, y lo han posicionado como referente en Ética para el Desarrollo y Gerencia Social. Perfil.com dialogó con él en la antesala de su conferencia magistral denominada ¿Cómo mejorar el mundo? El rol clave de la sociedad civil y los empresarios, Experiencias exitosas a nivel internacional, que se desarrollará en el Malba el próximo 2 de diciembre y que la organiza la plataforma digital Kabinett, en donde se estrenarán una serie de videos.

¿Qué desafíos enfrenta la Argentina en materia social con el triunfo de Alberto Fernández?

Como lo indica el Papa Francisco, no hay prioridad mayor que la pobreza. Existe una violación de los derechos humanos más básicos. El país tiene que posicionar a la pobreza en ese lugar. Las dificultades económicas agudas por las que atraviesa lo limitan, pero como bien explica el Premio Nobel de economía Amartya Sen, por más escasos que sean los recursos siempre habrá un tema de cómo asignarlos, y que priorizar. La pobreza, que hoy afecta a más de la mitad de los niños, debe estar al tope de las prioridades.

En lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa: ¿Qué factores explican este problema?

Es un tema fundamental. La dimensión más básica de la pobreza. El hambre mata y enferma y su víctima principal son los niños. Como lo ha demostrado UNICEF, si un bebé no está bien nutrido en los primeros 1000 días de su vida, quedará afectado para siempre. Así, si le falta zinc tendrá deficiencias en sus capacidades cerebrales, si no tiene el hierro necesario padecerá anemia y así sucederá con los 6 micronutrientes básicos. El hambre tiene raíces diversas. No es solo un problema de producción suficiente de alimentos. cuanto más haya mejor, pero hay una cuestión de acceso a los alimentos por las familias muy pobres. En el caso argentino, como en otros países es muy relevante la falta de acceso.

Próximamente en la plataforma digital Kabinett, de Eduardo Costantini (h), se van a estrenar una serie de videos que realizó con el sociólogo, escritor y consultor Bernardo Kliksberg, reconocido mundialmente por sus estudios y trabajos sociales y económicos sobre la pobreza.

¿Es solo un fenómeno argentino o la pobreza es una pandemia del siglo XXI? ¿Cómo explicar la pobreza estructural de Argentina?

La pobreza es un tema mundial. A pesar de los progresos, la mitad de la población mundial tiene bajos ingresos que la llevan a padecer de diversas formas de pobreza. Dentro de ella 780 millones de personas ganan menos de 1.80 dólares diarios están en pobreza extrema. Se estima que más de 1000 millones de personas hacen sus necesidades al aire libre, ya que no tienen una instalación sanitaria. 2000 millones presentan formas de desnutrición silenciosa. Las causas de la pobreza son múltiples pero dos de alta incidencia son el aumento acelerado de las desigualdades y el cambio climático. Las cifras de desigualdad se están elevando. Se estima que el 10% de la población mundial tiene el 84% del producto bruto mundial. Del otro lado, el 64% sólo el 2% del mismo. El cambio climático en agravamiento continuo, afecta en mucho mayor medida a los más vulnerables, agravando su pobreza. Esta tendencia es captada a fondo por el Papa Francisco en su pionera Encíclica Laudato SI.

Usted sostiene que uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta cualquier investigador es la falta de estadísticas fiables: ¿La Argentina los tiene?

Necesitamos saber mucho más sobre temas claves en pobreza. Así hay una parte de la sociedad, que vive en marginalidad extrema, sin incluso documentos de identidad, a la que no llegamos. Necesitamos explorar más el tema de los jóvenes que están fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. El de las familias vulnerable que pueden convertirse con facilidad en nuevos pobres ante el embate inflacionario. Necesitamos en general muchas cifras desagregadas. Los promedios suelen ser muy engañadores

¿Qué rol pueden cumplir las empresas y qué puede hacer para ayudar a salir de la crisis actual?

La empresa privada cumple un rol decisivo en la economía. Asi como la opinión pública exige ética a los líderes políticos, está demandando ética y responsabilidad social a las empresas. Una muy poderosa organización de empresas líderes, la Business Round Table, terminó de reformular su visión sobre la misión de las empresas, junto a las ganancias deben buscar el bienestar de los involucrados, y las comunidades. El Pacto Global de la ONU ha sido suscripto por la gran mayoría de las empresas líderes. Crece la inversión responsable. Ya son 2700 las empresas B que se proponen el triple objetivo económico, social y ambiental, y tienen como lema ¨no solo ser de las mejores empresas del mundo, sino de las mejores para el mundo¨. Visionarios como Bill Gates y Warren Buffet que han creado la fundacion mayor de la historia centrada en proteger la salud de los pobres, han marcado nuevos caminos.No se trata de que la empresa asuma los roles indelegables de la política pública, que debe garantizar una sociedad con plena inclusión. La experiencia muestra que alianzas estratégicas entre políticas públicas eficientes, que prioriza lo social, empresas responsables y sociedades civiles movilizadas a través del voluntariado,el emprendedurismo social, universidades comprometidas,medios con sensibilidad social, pueden enfrentar la pobreza. Las metas de desarrollo sustentable de la ONU son un formidable mapa de ruta para ello,y se plantean promover estas alianzas estratégicas.

Bernardo Kliksberg y Eduardo Costantini (h) de la plataforma digital Kabinett.

¿En qué situación se encuentra América Latina con respecto al resto del mundo en cuanto a desigualdad? ¿Cómo se puede revertir esto?

América Latina sigue siendo la región más desigual de todas. La desigualdad se reduce como lo han hecho los paises nordicos líderes mundiales en baja desigualdad, con educación de buena calidad para todos, plena protección en salud y seguridad social, oportunidades productivas para los jóvenes.En la región es clave apoyar enérgicamente a las PYMES, y democratizar el acceso al crédito y la tecnología.

¿Cómo se puede capitalizar la revolución tecnológica para que pueda mejorar el mundo?

La tecnología abre oportunidades ilimitadas, pero debe estar muy comprometida con el servicio a la sociedad, y orientada y dirigida por la ética.

¿Todo esto trae aparejado una crisis de valores? ¿Cómo revertirlo?

La lucha por los valores éticos es central y la educación es el gran camino para revertir la situación actual La gran crisis económica mundial de 2008, tuvo una causa principal en faltas éticas. Ello generó la especulación desenfrenada,y la gerencia inescrupulosa que estuvieron entre sus detonantes. Las mejores escuelas de formación de gerentes del mundo avanzado hicieron mea culpa, y reformularon sus curriculas para preparar ejecutivos fortaleciendo y profundizando la dimensión ética.

¿Qué importancia le da a la ecología en este contexto de alta conflictividad global?

Es crucial. La emisión de dióxido de carbono termina de alcanzar otro récord: se dispara el calentamiento global. El ataque salvaje a la naturaleza por los gases invernadero, y la polución, están acelerando los peores escenarios. Los glaciares crujen, los mares crecen, los huracanes son mucho más potentes, las grandes inundaciones se multiplican, los bosques se autoincedian, se desertifican las tierras, aumentan las sequías prolongadas, muchos países están en estrés crítico de agua. En el 2019 solo habrá 28 millones de desplazados climáticos.Un millones de las ocho millones de especies vegetales y animales que constituyen la biodiversidad están en estado de extinción. Según el Panel Premio Nobel de la Paz de la ONU, nos queda poco tiempo. Siete millones de alumnos de numerosas ciudades marchan los viernes por el cambio climático tras las consignas de Greta Thunberg de tan solo dieciséis años, que cuando le preguntaron en el Parlamento europeo si quería sembrar el pánico, dijo que sí, porque ella y los jóvenes estaban llenos de pánico, fundado en la ciencia. El tiempo se acaba.

¿De qué forma se puede combinar la sociedad civil, el empresariado y el voluntariado para mejorar la crisis actual?

Los nuevos jóvenes, los millennials, base de la sociedad civil, dicen masivamente en las encuestas que una de sus principales preocupaciones es el medio ambiente. Hay 159 millones de voluntarios trabajando por él, la pobreza, los derechos humanos y la paz. Aumentan a diario las empresas responsables, todo ellos integrado en círculos virutos, y impulsando y articulándose con políticas públicas con rostro humano y ecológico, pueden mejorar el mundo y han producido experiencias ejemplares. Pero se necesita hacer mucho más, y acelerar el paso.

