Una mujer fue imputada en Neuquén por realizar una falsa denuncia sobre el supuesto robo de su camioneta Volkswagen Amarok. La investigación del Ministerio Público Fiscal estableció pocas horas después que el vehículo se encontraba en una concesionaria de la ciudad y que el delito denunciado nunca había ocurrido.

La formulación de cargos se realizó este sábado y estuvo a cargo del fiscal Andrés Azar y del asistente letrado Emilio Briguglio. El hecho fue calificado provisoriamente como falsa denuncia, en calidad de autora, y el juez de garantías Luis Giorgetti dio por formulados los cargos.

Según la acusación fiscal, la mujer se presentó el viernes 31 de julio, alrededor de las 12:15, en la Comisaría Primera de Neuquén. Allí manifestó que había dejado estacionada su Volkswagen Amarok frente a su vivienda durante la noche y que, al salir nuevamente, comprobó que autores desconocidos la habían sustraído.

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La denuncia activó de inmediato el protocolo previsto para investigar el robo de un vehículo. La Policía inició las primeras diligencias, intervino personal de Investigaciones y la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para avanzar con la pesquisa.

Cómo descubrieron que el robo nunca había ocurrido

Horas después de iniciada la investigación, los efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste lograron localizar la camioneta en una concesionaria ubicada sobre la calle Misiones, donde estaba exhibida para la venta.

A partir de las tareas de campo, el análisis de la información y las verificaciones registrales comenzaron a surgir inconsistencias en el relato de la denunciante. La investigación permitió reconstruir el recorrido del vehículo y establecer que el supuesto robo nunca había existido.

La mujer había radicado la denuncia en la Comisaría Primera de Neuquén.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran publicaciones realizadas por la propia concesionaria en redes sociales, además de fotografías y registros audiovisuales que mostraban la Volkswagen Amarok ofrecida para la venta antes de la fecha de la denuncia.

Los investigadores también determinaron que el comerciante había adquirido la camioneta en la provincia de Buenos Aires aproximadamente diez días antes, operación que contaba con la documentación correspondiente y registros que respaldaban la compra.

Con esos elementos, la fiscalía concluyó que la denuncia era falsa y dispuso la detención de la mujer por la presunta falsedad de sus dichos, mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

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Durante la audiencia de formulación de cargos, el asistente letrado Emilio Briguglio explicó que la maniobra provocó un importante despliegue de recursos estatales destinados a investigar un delito inexistente.

El funcionario sostuvo: "Se destinaron efectivos policiales y recursos públicos para investigar un delito inexistente".

Además, advirtió que la falsa denuncia generó consecuencias para terceros. Según expuso durante la audiencia, incluso se obtuvo una orden judicial de allanamiento basada en información falsa y existió el riesgo de involucrar injustamente a los responsables de la concesionaria si el caso no era esclarecido rápidamente.

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Briguglio también señaló: "Se obtuvo una orden judicial de allanamiento basada en información falsa".

Finalmente, el juez de garantías Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos por el delito de falsa denuncia y dispuso la continuidad del proceso penal. Tras la audiencia realizada este sábado, la mujer recuperó la libertad ambulatoria, aunque quedó supeditada al avance de la causa judicial mientras continúa la investigación.