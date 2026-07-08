El doloroso testimonio del amigo de Franco Depauli: “Nos abrazamos y salimos a festejar”

La investigación por la muerte de Franco Depauli, el joven que falleció tras recibir un piedrazo durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina al Mundial en Cañuelas, sumó un nuevo y conmovedor testimonio. Javier, uno de sus amigos más cercanos, reconstruyó los últimos instantes que compartió con la víctima y aseguró que el presunto autor del ataque fatal aún no fue identificado.

El relato del joven aporta nuevos detalles sobre cómo transcurrieron los minutos previos a la agresión que terminó con la vida de Depauli y también pone el foco en el avance de la investigación judicial, que busca determinar quién lanzó la piedra que impactó de lleno en la cabeza de la víctima.

Javier contó que, como era habitual, ambos se reunieron para ver el partido entre Argentina y Egipto. Según recordó, mantenían una tradición cada vez que jugaba la Selección. “Vinimos acá a ver el partido, siempre con la misma cábala, sentarnos en una mesa al lado del otro. Siempre traía el bombo o el redoblante”, relató.

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Al finalizar el encuentro, la alegría por la clasificación dio paso a los festejos en el centro de Cañuelas. “Se puso a llorar, nos abrazamos y salimos a festejar”, recordó con emoción. Tras recorrer algunas cuadras, llegaron hasta el lugar donde Franco había dejado estacionado su vehículo. Allí ocurrió la última conversación entre ambos.

“Me ataja y me dice: ‘¿Viste? Nunca perdimos la fe y la esperanza. Nos vemos el sábado, te amo’”, recordó Javier, quien aseguró que jamás imaginó que esa sería la última vez que vería con vida a su amigo.

Pocos minutos después de despedirse, recibió un mensaje que lo dejó en estado de shock. “Un amigo me escribió: ‘Lo mataron al Gitano’. Lo mataron de un piedrazo y llegó muerto al hospital”, relató. El apodo de “Gitano” era con el que muchos vecinos y amigos conocían a Franco Depauli.

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Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con el testimonio de Javier, la violencia se desató casi inmediatamente después de finalizado el partido. “Apenas terminó hubo una pelea de dos o tres personas. Al rato se juntaron más. Él recibió un piedrazo en la frente y murió”, explicó.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Depauli intentó intervenir para separar una pelea que se había iniciado en medio de los festejos. En ese contexto, una persona arrojó una piedra de gran tamaño que impactó directamente sobre su frente, provocándole lesiones gravísimas.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida y constataron que había llegado sin signos vitales.

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La investigación y la búsqueda del autor material

Mientras la causa avanza, Javier aseguró que la persona detenida hasta el momento no sería quien lanzó el piedrazo fatal. “Hay un detenido, pero el preso no sería el que tiró la piedra. El que tiró la piedra es de su grupo”, afirmó.

Con ese escenario, los investigadores continúan analizando las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona y diversos videos registrados por testigos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos e identificar al autor material del ataque.

El objetivo de la pesquisa es determinar quién fue la persona que arrojó la piedra que provocó la muerte de Depauli y establecer las responsabilidades penales de todos los involucrados en la pelea.

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En las últimas horas también se difundieron imágenes grabadas por el propio Franco apenas minutos antes del ataque. En el video se lo observa participando de los festejos junto a sus amigos, tocando el bombo, cantando y celebrando la clasificación de la Selección argentina, sin imaginar que instantes después sería víctima del hecho que terminaría con su vida.

Las imágenes se convirtieron en uno de los registros más impactantes del caso y reflejan el abrupto desenlace de una celebración que terminó en tragedia. Además de reconstruir los hechos, Javier destacó la calidad humana de su amigo y el profundo cariño que despertabas entre los habitantes de Cañuelas. “Era un símbolo de Cañuelas, un pibe macanudo. Hacía malabares en la calle, ayudaba a la gente”, expresó.

CS