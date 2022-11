Polémica en Río Negro por un "Dakar amateur" en un parque nacional con zonas protegidas

Un "Dakar Amateur" organizado por la empresa "Adventure Rally Raid" en Río Negro causó polémica porque recorrió la bahía San Antonio y pasó por un parque nacional y zonas declaradas como "Áreas Naturales Protegidas". La competencia no contó con la autorización del gobierno provincial y habría utilizado de manera ilegal el logo del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación para promocionar el evento.

El tramo de la carrera atravesó los municipios de Viedma, San Antonio y Sierra Grande, pasando por playas al sur de Las Grutas, Playas Doradas y el Parque Nacional Islote Lobos. Éste último fue creado el 16 de junio de este año y actualmente los turistas no pueden ingresar al lugar: "Por el momento el área protegida no cuenta con visitación", señala el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

América Latina es la región con mayor tendencia en pérdida de biodiversidad

Se conoció que la competición convocó a 75 motociclistas aficionados que pagaron una tarifa en dólares y supuestamente habrían contado con el permiso de Ricardo Pereyra, intendente del mencionado parque nacional. El jefe comunal dialogó con el diario Río Negro y sostuvo: “Las motos pasaron, pero despacito. No dejamos que llevaran el helicóptero, ni siquiera que sobrevolara un drone. Y sólo permitimos que los acompañara un vehículo de refuerzo".

Pereyra también informó que fueron acompañados por un guardabosque e ingresaron por un camino de 5 km, que es un paso que suelen utilizar los pobladores rurales. "Hace cerca de dos meses nos enteramos de lo que la empresa quería hacer. No podían llegar con el rally. Nuestra delegación técnica regional en Bariloche preparó una evaluación ambiental expeditiva en la que determinó que si venían por el trazado de la ruta que está pegado al Parque no sería un problema". Y aclaró que si lo hacían era "cumpliendo con estrictos requisitos".

Otro de los detalles que llamó la atención fue que en diferentes piezas promocionales que se difundieron se pudo registrar un presunto auspicio de la cartera que conduce el ministro Matías Lammens. Voceros del Ministerio de Turismo señalaron a PERFIL que la cartera "no tiene absolutamente nada que ver" con la organización de la carrera.

Otro de los eventos organizados por Adventure Rally Raid que lleva el logo del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

"Es cierto que pusieron un logo nuestro pero no sabemos de dónde lo sacaron, obviamente circulan por todas partes", afirmaron. "Ni lo auspiciamos, no lo apoyamos, ni tenemos vínculo y no sabemos quiénes están detrás de la organización". Ante la consulta de una posible denuncia contra la empresa, respondieron que tomaron conocimiento del caso recientemente y evalúan la situación.

Actualmente, en la cuenta oficial de Instagram de la empresa (@adventurerallyraid) eliminaron las fotos y videos de las publicaciones referidas al evento que se desarrolló en Río Negro.

Reacciones de funcionarios sobre el "Dakar amateur"

El diputado nacional Agustín Domingo, por Juntos Somos Río Negro, se manifestó a través de su cuenta de Twitter y cuestionó a Parques Nacionales. "En agosto de 2022 el gobierno nacional declaró “Sitio Natural Sagrado Mapuche” al emblema de Neuquén, el volcán Lanín, y no le preguntó a la provincia", comenzó diciendo.

"Ahora autorizó una carrera de motos que destruyó un frágil ecosistema rionegrino que se intenta conservar desde hace décadas. Tampoco le consultó a la provincia", acusó. En otro mensaje, escribió: "En la Administración de Parques Nacionales, ¿Saben que somos un país federal? Por como se manejan, pareciera que siguen creyendo que todo lo que está fuera de Buenos Aires es tierra de nadie, que sirve para hacer eventos y quedar bien con los amigos".

Tampoco le consultó a la provincia. En la Administración de Parques Nacionales ¿saben que somos un país federal? Por como se manejan, pareciera que siguen creyendo que todo lo que está fuera de BsAs es tierra de nadie, que sirve para hacer eventos y quedar bien con los amigos. — Agustín Domingo (@AgustinxDomingo) November 11, 2022

Por otro lado, el ex secretario de Turismo del municipio de Sierra Grande, Claudio Paz, cargó contra el intendente Renzo Tamburrini, a quien llamó "cara rota", mediante una carta abierta que publicó en su perfil en Facebook. "¿De verdad no sabes del daño que le hacen tus acciones al Islote? Quien te crees que sos para tomar semejante resolución de permitir el ingreso de las motos y darte el tupé de hacerles un recibimiento en Playas Doradas a los participantes de éste inescrupuloso deporte? Con qué bienes se pagó el evento en Playas Doradas y qué personal trabajó en el mismo? Me da vergüenza haber formado parte de tu gabinete".

"Solo espero que todos los que son responsables de este negocio que se lleva a cabo gracias a las bondades de la Naturaleza Patagónica y las arcas del estado en todos sus niveles Nacionales, Provinciales y municipales paguen renunciando a sus cargos TODOS", añadió. "No hay perdón", insistió en su mensaje.

Tamburrini había asegurado que "no fue algo invasivo", en tanto que la propuesta sirvió para "promocionar el parque nacional". "Con esas declaraciones no haces más que confirmar que no entendiste nada. Habiendo tantas alternativas educativas optás por meter motos al parque. Es educar Renzo. Es educar papá. Educar para conocer, conocer para querer y querer para preservar", concluyó Paz.