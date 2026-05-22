Fiesta del Locro y peñas: la agenda completa de festejos criollos para este fin de semana largo

Este fin de semana largo se viste de celeste y blanco para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y la provincia, los sabores tradicionales y la música autóctona serán los grandes protagonistas. Si estás buscando dónde comer el mejor locro, bailar una chacarera o recorrer ferias tradicionales, te presentamos la guía definitiva de eventos criollos para planificar tus salidas.

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La Fiesta del Locro más importante de la región: Zelaya se viste de gala

El epicentro de la gastronomía patria en la provincia de Buenos Aires tendrá lugar en la localidad de Zelaya, partido de Pilar. Este pueblo tradicional será la sede de la gran Fiesta del Locro, un evento masivo que año tras año convoca a miles de visitantes y a los mejores cocineros de la región en una competencia abierta para elegir la preparación más sabrosa.

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Qué vas a encontrar: Decenas de puestos gastronómicos con ollas gigantes de locro tradicional, empanadas salteñas y tucumanas, pastelitos criollos y costillares al asador.

Actividades complementarias: Desfile de centros tradicionalistas, destrezas criollas a caballo y un escenario principal con espectáculos folclóricos durante todo el día.

Cuándo y dónde: Domingo 24 y lunes 25 de mayo, desde las 10:00 horas, en el predio del ferrocarril de Zelaya (Pilar). La entrada es libre y gratuita.

Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y la provincia, los sabores tradicionales y la música autóctona serán los grandes protagonistas.

Grilla de peñas folclóricas en la ciudad y alrededores para salir el sábado o domingo

Para los amantes de la música andina, la zamba y el gato, la agenda nocturna de este fin de semana largo ofrece opciones inmejorables tanto en CABA como en la zona norte y sur del Gran Buenos Aires:

Sábado a la noche

La Peña de los Abuelos (San Telmo): Un clásico porteño que abre sus puertas a partir de las 21:00 horas. Contará con la presentación en vivo de conjuntos norteños y espacio de pista libre para bailarines. (Chile 400, CABA).

Peña La Morocha (San Isidro): Ideal para la zona norte. Desde las 21:30 horas ofrece un menú de empanadas libres, vino en jarra y un cierre bailable a cargo de guitarristas tucumanos. (Av. Centenario al 800, San Isidro).

Domingo a la noche (Pre-feriado)

Gran Peña de la Patria en el Konex (Abasto): Una propuesta que cruza lo tradicional con lo emergente. Desde las 20:00 horas habrá conciertos folclóricos, talleres express de danza para principiantes y platos criollos en un ambiente descontracturado. (Sarmiento 3131, CABA).

La de la Ribera (Quilmes): En la zona sur del conurbano, esta peña arranca a las 20:30 horas con artistas locales, zapateo y un gran guiso de lentejas comunitario para esperar las 12 de la noche y cantar el Himno Nacional.

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Ferias gastronómicas urbanas y ferias de colectividades y comida patria

Si preferís un plan diurno y al aire libre dentro de los cascos urbanos, las ferias itinerantes y los mercados tradicionales adaptarán sus estructuras para ofrecer el menú criollo más completo:

Feria de Mataderos (CABA)

El corazón de las tradiciones gauchescas en la Ciudad de Buenos Aires tendrá una edición especial extendida debido a la fecha patria.

Días y horarios: Sábado, domingo y lunes de 11:00 a 19:00 horas.

Propuesta: Más de 300 puestos de artesanías criollas, talleres gratuitos de telar y guitarra, y el corredor gastronómico más grande de la ciudad con locro, tamales, humita en chala y carne al disco. (Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales).

Feria Patria de Colectividades (Avellaneda)

Un encuentro que combina las raíces criollas con los aportes gastronómicos de las distintas corrientes inmigratorias que moldearon el país.

Días y horarios: Domingo y lunes de 12:00 a 22:00 horas.

Propuesta: Además del locro patagónico y norteño, habrá stands con comidas típicas de colectividades adaptadas con ingredientes locales. Se montará una carpa productora con pastelitos, tortas fritas, chacinados y quesos regionales. (Parque de la Estación, Avellaneda).

Mercado Itinerante San Telmo Celebra (Plaza Dorrego)

Una feria boutique pensada para recorrer el domingo por la tarde mientras se disfruta del casco histórico.

Días y horarios: Domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Propuesta: Puestos de pastelería criolla artesanal (alfajores regionales, churros rellenos y colaciones), degustación de vinos de bodegas boutique del norte argentino y espectáculos de tango y folclore callejero en vivo.

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