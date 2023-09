Honestidad total, le depositaron un millón de pesos por error y los devolvió

Un joven desempleado mientras esperaba que le depositen la liquidación por un trabajo realizado, lo contactaron por Instagram para decirle que le habían depositado dinero por error. Brian Sánchez fue hasta el banco a comprobar la transferencia y descubrió que le habían depositado $1.150.000. Entonces le pidió al personal del banco que reversen la operación para que le devuelvan el dinero a la cuenta de origen.

Encontró un bolso con 135 mil dólares, lo devolvió y recibió una recompensa de sus vecinos

Durante el programa “Mediodía Noticias” de canal 13, Gisela -hermana de quien se equivocó en la transacción- explicó que su hermana “estaba nerviosa porque estaba afuera de noche, y le erró a un número del alias. Hay dos Brian. Era una plata para un vehículo. Llamó llorando y pensamos que le habían robado. La hicimos tranquilizarse y ahí pudimos dar con Brian”.

A la hermana de Gisela la habían llevado en auto desde Daireaux hasta Azul, en la provincia de Buenos Aires, para realizar la compra de un vehículo. Sin embargo, cuando le transfirió al comprador, que también se llamaba Brian Sánchez, advirtió que no le había llegado nunca el dinero.

Encontró un bolso y lo devolvió: recibió una recompensa de 13 mil dólares

Gisela explicó que cuando dio con un Brian Sánchez, le escribió: “ojalá seas esa buena persona que me devuelva la plata, y sí, era él”.

En su relato, Brian contó: “El jueves, una chica me mandó un mensaje por Instagram, pero no lo abrí. Yo hacía pocos días que me había quedado sin laburo, entonces a mi señora la llaman del banco preguntándole si conocía a un tal Brian Sánchez. Nosotros pensamos que era algo por la liquidación de mi trabajo”.

Encontró medio millón de dólares, los devolvió y sólo pide trabajo en blanco

“Ahí veo el mensaje de Gisela, que me dijo que había transferido a mi cuenta por error. Le tuve que pedir el comprobante porque a mí no me aparecía esa plata. Fui al banco a preguntar y me estaban esperando, para que yo retire ese dinero. Ahí fue cuando les dije que no era mío”, indicó Brian Sánchez, quien vive en la localidad de Ramallo.

El joven fue hasta el banco y firmó “para que la plata vuelva con la dueña. La señora me dijo que ellos nunca tocan nada de la plata, pero que le llamó la atención que en mi cuenta hubiera solo $10. Es una cuenta que yo no uso más porque había tenido un problema, dijo”.

NT/fl