Juan Ignacio Sequeira, un hombre de 65 años, murió el pasado viernes por un paro cardíaco tras ser internado por una neumonía bilateral en el Hospital Durand. Sin embargo, su muerte se encuentra bajo investigación dado que se sospecha que el desenlace fatal fue provocado por una paciente con problemas de salud mental que habría desconectado su respirador.

Familiares del pensionado se acercaron el día del hecho al centro médico, donde fueron notificados de la muerte de Sequeira y, según relataron, fue el propio jefe de Terapia quien les indicó que una paciente psiquiátrica de la institución ingresó a la habitación y le desconectó el respirador.

Juan Ignacio Sequeira

Según explicó el portal Infobae a partir del testimonio de familiares de la víctima, trabajadores y delegados de ATE del lugar, el hecho ocurrió el pasado viernes 22 de mayo al mediodía, momento en el que uno de los hijos de Sequeira se encontraba esperando por el horario de visita en el área de terapia intermedia.

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Los testimonios recolectados del hecho explicaron que la mujer, quien sufre problemas de salud mental, caminó unos 150 metros desde el pabellón Romano hasta el primer piso del pabellón central, donde ingresó a la habitación del hombre de 65 años y le desconectó el respirador mecánico.

"Tenía el tubo endotraqueal en la mano", le indicó Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería, al medio mencionado, en base al relato del personal que intervino en el hecho luego de que comenzaron a sonar los monitores y tanto médicos como enfermeros se acercaron a la habitación.

Ortiz explicó que los médicos no pudieron reanimar a la víctima y que, desde lo ocurrido, "la mujer permanece en la guardia bajo consigna policial". "Comisaria hizo su parte, la morgue judicial ya hizo su parte y está el cuerpo para entregarlo, pero la fiscalía no lo libera", añadió luego Germán, hijo de la víctima, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Hospital Durand.

El hijo de Sequeira fue quien indicó que el propio jefe de Terapia Intensiva les confirmó que cuando fueron a asistir a su padre "encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado".

Sequeira, quien vivía en Morón junto a su pareja jubilada, era padre de cuatro hijos y había ingresado al Hospital Durand el 15 de mayo por un cuadro de neumonía bilateral por el que fue inducido al coma para ser intubado y, con el paso de los días, su estado de salud había evolucionado de forma favorable, por lo que su muerte fue inesperada.

La respuesta de ATE ante la muerte de Juan Ignacio Sequeira

Frente al lamentable episodio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un comunicado en el que exteriorizó su "profunda preocupación y alarma" por el hecho ocurrido en la que calificaron como un "área crítica del hospital".

"Por la gravedad institucional, sanitaria y humana de lo ocurrido, exigimos una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que permita determinar con precisión las circunstancias del hecho, eventuales responsabilidades y las condiciones en que se produjo", indicó el comunicado.

Ortiz, en diálogo con Infobae, añadió que el hecho evidencia los problemas estructurales denunciados por el personal del establecimiento, indicando que la víctima debería haber estado en terapia intensiva, pero se encontraba en terapia intermedia por falta de camas, y fue derivado "sin tener en cuenta la falta de recursos humanos y de seguridad".

AS/ff