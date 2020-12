Navidad en las calles: la Ciudad amaneció con jóvenes sin barbijo y compartiendo bebidas

Cientos de personas se volcaron en las calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos por Navidad durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana de este 25 de diciembre de 2020.

En un contexto de aumento de casos de coronavirus en Capital Federal, las imágenes a lo largo del territorio porteño mostraron aglomeraciones, falta de tapabocas y de distanciamiento social. En diferentes barrios se pudo ver a jóvenes durante la madrugada con reposeras y compartiendo bebidas al aire libre.

Uno de los puntos de encuentro fue Parque Chacabuco, donde grupos de personas aún permanecían durante la mañana en el lugar, que quedó repleto de botellas y vasos, según informó el canal de noticias TN. La misma situación se vivió en Liniers. Este escenario se da en un marco de inquietud por parte de las autoridades de la CABA.

Días atrás, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se mostró preocupado por la situación y dijo que, tras dos semanas de la estabilización de los casos de Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente los contagios están en aumento.

El ministro advirtió esta semana que tras la estabilización de los casos, los contagios pasaron de un promedio de 300 a 420 por día. "Lo que se puede ver con toda claridad es que luego de un período de estabilización de dos semanas ha habido un aumento de casos", aseguró.

Jóvenes sin barbijo durante la mañana del 25.

Y explicó: "Volvimos a lo que habíamos estado tres o cuatro semanas atrás que es una media móvil de 420 casos, es evidente que ha habido un cambio de tendencia al cual tenemos que insistir en cómo lo vamos a enfrentar".

En este marco, aconsejó que en las reuniones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, no haya más de dos "burbujas familiares" en una misma casa; que se sienten al aire libre, en mesas separadas por un metro y medio de distancia; y que además se use el tapaboca en los momentos en los que no se coma ni se tome alguna bebida. "No significa no poder festejar, no poder salir no tomar vacaciones, sino hacerlo de manera cuidada", sostuvo.