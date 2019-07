La estación Congreso de la línea A de subtes se llamará Raúl Alfonsín

Durante la sesión de este jueves, la Legislatura porteña aprobó la ley que dispone denominar “Congreso - Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” a la actual estación Congreso de la línea A de subtes. Se trata, en definitiva, de un homenaje a diez años del fallecimiento de Alfonsín y en el lugar donde desempeñó su último cargo público como senador nacional. La iniciativa también reconoce a quien fuera el primer presidente de la Nación de la democracia recuperada el 10 diciembre de 1983, e impulsor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de ley surgió de una iniciativa particular que luego fue hecha propia por el diputado Guillermo Suárez (VJ). Tras su aprobación inicial, la normativa fue sometida en su momento a Audiencia Pública y este jueves, en la segunda lectura, se convirtió en ley por amplia mayoría. Por la afirmativa se registraron 51 votos, mientras que se registraron dos votos negativos de AyL y otras dos abstenciones de los legisladores de la izquierda.

El proyecto original (presentado por Diego Capuya, subsecretario de Relaciones Políticas e Institucionales de la Legislatura) refería la denominación "Congreso - Dr. Raúl Ricardo Alfonsín", tal como se aprobó en primera lectura. En la Audiencia Pública, el ex intendente municipal y actual diputado nacional Facundo Suárez Lastra propuso anteponer en la nomenclatura la palabra “Presidente”, aposición que fue incorporada en el despacho de la Comisión de Cultura que se votó y aprobó finalmente.

Claves del triunfo de Raúl Alfonsín a 35 años de la elección presidencial

Más allá de la sanción de la ley en sí, el debate en el recinto se convirtió en un virtual acto conmemorativo del ilustre y popular político, diputado, senador, líder de la Unión Cívica Radical pero, especialmente, primer mandatario electo del sistema republicano restituido a fines del ´83. Raúl Alfonsín falleció en marzo de 2009, a los 82 años.

En ester sentido, el diputado Ariel Álvarez Palma (VJ) fue el primer orador, quien definió al ex mandatario como “el padre de la democracia” y “baluarte en la defensa de los derechos humanos". Por su parte, Juan Nosiglia (Evolución) sostuvo que “Alfonsín no necesita ningún reconocimiento de la Legislatura porque ya tiene el reconocimiento de todo el pueblo argentino”. Con anterioridad, Sergio Abrevaya (GEN) había ensayado un alegato en defensa del ex presidente radical al contemplar las complejas circunstancias y el contexto en el que debió gobernar. "Se jugó la vida en defensa de los derechos humanos", afirmó.

El emocionante primer discurso de Alfonsín como presidente hace 35 años

Por Unidad Ciudadana habló Leandro Santoro, señaló que "fue el primer gobierno que decidió dar una batalla contra la intervención de las corporaciones en la vida institucional de la República", sentenció, tras lo cual valoró la creación de la Conadep, el impulso del juicio a las juntas militares de la dictadura, y la decisión política de crear el banco de datos genéticos, entre otros puntos salientes.

Desde la izquierda, en tanto, hablaron Myriam Bregman, Laura Marrone y Gabriel Solano (FIT) quienes rechazaron la iniciativa por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la situación económica que vivió el país durante su mandato y los acuerdos con el menemismo.

CP