Un descuido estuvo a punto de transformarse en tragedia este lunes en la capital cordobesa. Alrededor de las 11 de la mañana, un niño de apenas 3 años se encontraba jugando solo sobre las vías en el sector de Villa Los Galpones. En ese preciso instante, una formación del Tren de Cargas, que trasladaba 29 vagones cargados con piedras desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba, arribó al cruce de las calles Sarachaga y Mendoza, justo donde se encontraba el menor.

La presencia del niño fue advertida por el cabo primero Pablo Luna, integrante de la Dirección Motocicletas, quien se encontraba en la zona. El oficial logró ver que, a diferencia de otros chicos que se alejaron al escuchar la bocina, el pequeño quedó atrapado en un lugar muy estrecho de los rieles, sin margen de escapatoria por sus propios medios ante el avance de la “mole de hierro”.

Luna inició una corrida frenética hacia el centro de las vías. La secuencia, registrada por la cámara de seguridad a bordo de la locomotora, mostró el momento exacto en que el efectivo alcanzó al niño y lo retiró del camino del tren a escasos segundos del impacto. La maniobra, calificada como desesperada por los testigos, resguardó la integridad física del menor y evitó un desenlace fatal.

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Tras el rescate, los agentes lograron ubicar a la madre del niño, una joven de 24 años. La mujer manifestó a las autoridades que su hijo se había escapado de su casa “en un descuido”. El episodio no solo conmovió a los vecinos del barrio, sino que provocó una fuerte reacción institucional por la valentía demostrada por el hombre en pleno cumplimiento de su deber.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la intervención a través de sus redes sociales, donde subrayó el coraje del cabo primero. "Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro es lo que nuestra Policía hace cada día", escribió el mandatario.

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Reconocimiento oficial

Para la administración provincial, el accionar de Pablo Luna representó un ejemplo de “la calidad humana y profesional que integra la fuerza”. Llaryora insistió en que situaciones de este valor se repiten a diario, aunque en esta oportunidad la tecnología permitió que toda la sociedad fuera testigo del acto heroico a través del video de la formación ferroviaria.

El cabo primero, quien apareció luego en imágenes junto al pequeño ya a salvo, se convirtió en el símbolo de "los buenos de azul" que el Gobierno busca reivindicar. El hecho de que el tren de carga viniera con su capacidad máxima de transporte hizo que la reacción del policía fuera la única variable capaz de torcer el destino del nene en esos segundos críticos.

El caso dejó en evidencia la vulnerabilidad de los menores en zonas lindantes a las vías férreas y la importancia de la vigilancia preventiva. Mientras el video continúa viralizándose, la Policía de Córdoba confirmó que la integridad del niño es óptima y que la intervención de la Dirección Motocicletas cumplió con el máximo objetivo de la institución: preservar la vida.

TC/ML