Tras la polémica quedó habilitado el Metrobus Alberdi-Directorio

A pesar de que los vecinos de las Comunas 7, 9 y 10 de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron en su momento la construcción del Metrobus Alberdi-Directorio, finalmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo inauguró.

Desde ayer al mediodía ocho líneas de colectivos –4, 49, 55, 88, 92, 96, 126 y 180– ya circulan por los carriles exclusivos del nuevo Metrobus, que apunta a beneficiar a unos 65 mil usuarios de colectivos, y a ordenar el tránsito, el estacionamiento y la carga y descarga para los comercios y los vecinos.

Además, implica un reordenamiento de las paradas de los colectivos que por allí transitan, mejorando así su operación y la situación de espera como la accesibilidad y los tiempos de viaje de los usuarios de transporte público que hacen su primer viaje o transbordan en esta zona hacia la zona de Plaza

Flores o de Plaza de los Virreyes y el Premetro. La puesta en valor del entorno, en tanto, supone la instalación de nuevos árboles en la traza.

Según el Ejecutivo porteño, este nuevo corredor pondrá en valor las avenidas Alberdi, Directorio y Bruix a lo largo de 5,8 km de extensión, y atraviesa los barrios de Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Vélez Sarsfield y Villa Luro.

Con este nuevo corredor, la Red de Metrobus ya cuenta con 70,3 km de extensión en total.

Rechazo vecinal. Apenas se conoció la noticia de la obra del Metrobus Alberdi-Directorio, los vecinos y comerciantes se opusieron desde un primer momento. Consideraron que la obra era “innecesaria” y que “ponía en riesgo las fuentes de trabajo”, del centro comercial a cielo abierto de materiales de la construcción y sanitarios que se encuentra sobre la avenida Alberdi, en el que trabajan unos dos mil empleados distribuidos en cuatrocientos negocios.

“Se inauguró, pero no está todo perdido. Una serie de argumentos legales y técnicos impedían hacer el Metrobus. Una obra de ese tipo necesita un estudio de impacto ambiental, y el que se hizo es trucho. Lo hizo una persona que tiene una empresa, pero resulta que para poder estar habilitado debía haber estado primero registrado en un registro especial que hace el mismo gobierno. Ni siquiera estaba registrado ni la persona ni la empresa. Bajé la información del registro en los meses en que se presentó el impacto ambiental y no estaba”, aseguró el ingeniero Juan Carlos Dimas, vecino de la zona.

“Después de que se cayó el amparo judicial, junté información y me presenté en el expediente como Amicus Curiae y fue aceptado, con lo cual es un precedente. De todas maneras, todo depende del juzgado. Intenté agrupar a los comerciantes y hacer un poco más de fuerza, pero no tienen esa cuestión solidaria con los vecinos que se puede armar cuando se organiza un grupo de vecinos, como pasó con Honorio Pueyrredón, por ejemplo, que aún siguen reuniéndose. Pero bueno, al final no se hizo nada y el Metrobus avanzó”, concluyó el ingeniero.