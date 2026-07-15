El Ministerio de Capital Humano de la Nación determinó de forma oficial el calendario escolar julio 2026 para las 24 jurisdicciones del país, fijando las fechas clave en las que se llevarán a cabo las vacaciones de invierno en todo el país. Esta medida administrativa no solo organiza el ciclo lectivo de millones de estudiantes argentinos, sino que establece de manera directa el punto de partida para la temporada alta del turismo invernal en los principales centros turísticos nacionales.

Conforme a los datos publicados por la Secretaría de Educación, las fechas se distribuirán en dos grandes bloques de provincias durante el mes de julio, repitiendo el esquema de años anteriores para evitar el colapso de la infraestructura de transporte y hotelería. Además, de esta manera se respeta el régimen de cumplimiento de los 190 días de clases establecidos por ley.

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Fechas de vacaciones de invierno para CABA y Provincia de Buenos Aires

Para la Provincia de Buenos Aires, las autoridades correspondientes ratificaron que el receso invernal se concentrará en la segunda mitad del mes. Quienes buscan saber cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en la región central deben agendar que las aulas cerrarán formalmente desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio inclusive.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las vacaciones se llevarán a cabo desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio.

Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también rigen las fechas de la provincia bonaerense para el receso. El retorno a las aulas en el principal conglomerado urbano del país quedó programado para el lunes 3 de agosto, completando el esquema previsto en la planificación anual del ciclo lectivo.

Receso invernal: cronograma del resto del país

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de invierno comenzaron el pasado 6 de julio en algunas jurisdicciones. Este es el caso de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe; donde las vacaciones finalizarán el próximo viernes 17.

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Por otro lado, en la mayoría de provincias las vacaciones comienzan el lunes 13 de julio y finalizan el 24 de este mismo mes. Los distritos incluidos en este grupo son Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Finalmente, las provincias restantes, que son Chaco y Santiago del Estero, iniciarán el receso de invierno el 20 de julio y lo finalizarán el 31. De esta manera, el calendario de estas jurisdicciones coincide a la perfección con el del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de invierno comenzaron el pasado 6 de julio en algunas jurisdicciones.

Actividades para hacer durante las vacaciones de invierno en Argentina

Durante las semanas de vacaciones, se aprovecha para organizar distintos eventos y actividades que impulsen el turismo nacional. Los centros de esquí en Bariloche, San Martín de los Andes y las pistas mendocinas de Las Leñas se preparan para el inicio de temporada con deportes de nieve y caminatas con raquetas. Por su parte, el Noroeste argentino y las Cataratas del Iguazú centran su oferta en excursiones de aventura y ferias de artesanos aptas para el clima invernal.

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires desplegará una agenda cultural masiva que incluye las tradicionales funciones infantiles en el Teatro Colón, el ciclo de teatro y talleres de robótica en el Centro Cultural Recoleta, y la muestra de ciencia y tecnología en Tecnópolis, pensadas exclusivamente para traccionar el consumo familiar de las provincias norteñas durante el segundo bloque vacacional.

JSM / ds