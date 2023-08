Eulalia Pérez Sedeño según la IA: ChatGPT armó las preguntas y conjeturó posibles respuestas de la filósofa

Le preguntamos al ChatGPT: ¿Qué le preguntarías a Eulalia Pérez Sedeño si pudieras entrevistarla?, y respondió: Eulalia Pérez Sedeño es una reconocida filósofa e investigadora española, especializada en filosofía de la ciencia y estudios de género. Si tuviera la oportunidad de entrevistarla, le haría preguntas que aborden tanto sus contribuciones a la filosofía como a la comprensión de la ciencia y el género.

Aquí hay algunas preguntas que consideraría hacerle:

Filosofía de la Ciencia

1. ¿Cómo definiría usted la filosofía de la ciencia y cuáles cree que son los temas más relevantes que aborda en la actualidad?

ChatGPT: —Imaginemos una posible respuesta de Eulalia Pérez Sedeño a estas preguntas: "La filosofía de la ciencia se ocupa de investigar y reflexionar sobre los fundamentos, métodos, estructuras y límites del conocimiento científico. Es una disciplina que busca comprender cómo se construye el conocimiento científico, cómo se justifica y cómo se relaciona con otros aspectos de la cultura y la sociedad. Desde mi perspectiva, la filosofía de la ciencia no solo se trata de analizar los aspectos lógicos y epistemológicos de la actividad científica, sino también de examinar su dimensión social, ética y política. En la actualidad, hay varios temas que considero particularmente relevantes en la filosofía de la ciencia. Uno de ellos es la cuestión de la objetividad científica y los sesgos que pueden afectar la producción y evaluación del conocimiento. Los avances en la epistemología feminista y los estudios de género han resaltado cómo los valores y las perspectivas culturales pueden influir en la investigación científica, lo que nos lleva a cuestionar la idea tradicional de objetividad. Otro tema crucial es la relación entre la ciencia y la tecnología, y cómo esta interacción afecta nuestra comprensión del conocimiento y la naturaleza de la realidad. La creciente influencia de la tecnología en la investigación científica plantea preguntas sobre la replicabilidad, la transparencia y la confiabilidad de los resultados científicos. La reflexión sobre la interdisciplinariedad también es esencial en la filosofía de la ciencia actual. La ciencia contemporánea a menudo se enfrenta a problemas complejos que requieren enfoques interdisciplinarios. Esto nos lleva a considerar cómo se integran diferentes enfoques y cómo se establecen puentes entre disciplinas para abordar cuestiones globales y locales. En resumen, la filosofía de la ciencia está en constante evolución, adaptándose a los cambios en la práctica científica y a las cuestiones emergentes en la sociedad. Abordar los desafíos éticos, sociales y epistemológicos que surgen en la intersección entre ciencia, tecnología y cultura es esencial para comprender mejor el papel de la ciencia en nuestra vida cotidiana y en la configuración de nuestro mundo." Ten en cuenta que esta es una respuesta hipotética basada en el estilo y las áreas de interés de Eulalia Pérez Sedeño. Su respuesta real podría variar en función de su perspectiva y enfoque personal.

2. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre la ciencia y la sociedad? ¿Cómo puede la filosofía contribuir a mejorar esta relación?

ChatGPT: —Una posible respuesta de Eulalia Pérez Sedeño podría ser: "La relación entre la ciencia y la sociedad es profundamente compleja y dinámica. La ciencia no existe en un vacío, sino que está intrínsecamente ligada a la sociedad en la que se desarrolla. La ciencia influye en la sociedad al proporcionar conocimiento, herramientas y tecnologías que tienen un impacto significativo en diversos aspectos de nuestras vidas. Al mismo tiempo, la sociedad influye en la ciencia a través de la asignación de recursos, las expectativas y los valores que configuran la dirección de la investigación. Desde mi perspectiva, es esencial que la relación entre la ciencia y la sociedad se base en la transparencia, la participación pública y la responsabilidad ética. La filosofía puede desempeñar un papel importante en mejorar esta relación al proporcionar un marco de reflexión crítica sobre los aspectos éticos y sociales de la investigación científica. Algunos de los caminos por los cuales la filosofía puede contribuir son:

Ética en la investigación científica: La filosofía puede ayudar a analizar las implicaciones éticas de la investigación científica, especialmente en áreas sensibles como la biotecnología, la inteligencia artificial y la genética. Esto puede ayudar a garantizar que la investigación se realice de manera responsable y respetuosa.

Participación pública: La filosofía puede fomentar la discusión pública y la participación ciudadana en cuestiones científicas y tecnológicas. Esto es crucial para que las decisiones sobre investigación y desarrollo tecnológico sean más democráticas y reflejen las preocupaciones y valores de la sociedad en general.

Crítica de paradigmas científicos: La filosofía de la ciencia puede cuestionar los paradigmas establecidos y las suposiciones subyacentes en la investigación científica. Esto puede ayudar a evitar la complacencia y promover la innovación y la exploración de nuevas direcciones en la investigación.

Educación científica: La filosofía puede contribuir a una educación científica que vaya más allá de los aspectos técnicos y desarrolle la capacidad de pensamiento crítico y la comprensión de la naturaleza provisional y cambiante del conocimiento científico. En última instancia, la filosofía puede fomentar un diálogo constructivo entre científicos, tomadores de decisiones y la sociedad en general. Al cuestionar suposiciones implícitas, explorar cuestiones éticas y promover la reflexión crítica, la filosofía puede ayudar a garantizar que la ciencia se desarrolle de una manera que beneficie a la humanidad en su conjunto y responda a los desafíos globales de manera justa y sostenible".

Enrique Piñeyro según la IA: ChatGPT armó las preguntas y conjeturó posibles respuestas del empresario

Género y Ciencia

3. Sus trabajos han explorado la intersección entre género y ciencia. ¿Podría hablarnos sobre algunas de sus conclusiones más destacadas en este campo?

ChatGPT: —Una posible respuesta de Eulalia Pérez Sedeño podría ser: "Por supuesto, la intersección entre género y ciencia es un campo de investigación que ha sido fundamental en mi trabajo. A lo largo de mis investigaciones, he llegado a varias conclusiones que han ayudado a arrojar luz sobre cómo el género influye en la ciencia y en la percepción de las mujeres en el ámbito científico. Una de las conclusiones más destacadas es la persistencia de estereotipos de género en la ciencia. A menudo, se asocia la objetividad, la racionalidad y la competencia científica con características consideradas tradicionalmente masculinas. Esto puede llevar a la subestimación de las capacidades de las mujeres en ciencia y a la falta de reconocimiento de sus logros. Otro hallazgo significativo es la presencia de sesgos de género en la investigación científica. Estudios han demostrado que las investigaciones realizadas por mujeres tienden a ser menos valoradas y a recibir menos financiamiento en comparación con las de sus colegas masculinos. Además, las mujeres a menudo enfrentan obstáculos para avanzar en sus carreras científicas debido a factores como la falta de modelos a seguir, los prejuicios inconscientes y las desigualdades en las oportunidades de mentoría. Mi trabajo también ha destacado la importancia de abordar la inclusión y la equidad de género en la ciencia. La diversidad de perspectivas en la investigación científica no solo es una cuestión de justicia, sino que también enriquece la calidad y la amplitud de las investigaciones. Promover un entorno en el que todas las voces, independientemente del género, puedan contribuir plenamente es esencial para el avance del conocimiento científico. Además, he explorado cómo las teorías feministas pueden enriquecer la comprensión de la ciencia y la tecnología. La epistemología feminista, por ejemplo, cuestiona las suposiciones tradicionales sobre el conocimiento objetivo y destaca cómo las perspectivas de género pueden influir en la producción y evaluación del conocimiento. En resumen, mis investigaciones han revelado que el género juega un papel fundamental en la forma en que se realiza la ciencia y en cómo se percibe a las personas en el ámbito científico. Superar los estereotipos, los sesgos y las barreras de género es esencial para lograr una ciencia más equitativa, inclusiva y capaz de abordar los desafíos globales de manera más efectiva."

4. ¿Cómo ve la influencia de los sesgos de género en la investigación científica y en la percepción de las mujeres en el ámbito científico? ¿Ha habido avances en los últimos años?

ChatGPT: —Una posible respuesta de Eulalia Pérez Sedeño podría ser: "Los sesgos de género tienen un impacto significativo en la investigación científica y en la percepción de las mujeres en el ámbito científico. Estos sesgos pueden manifestarse de diversas maneras y afectar tanto la producción como la evaluación del conocimiento científico. En la investigación científica, los sesgos de género pueden influir en la elección de temas de estudio, en la forma en que se plantean las preguntas de investigación y en la interpretación de los resultados. Las perspectivas de género a menudo son pasadas por alto, lo que puede llevar a la falta de atención a cuestiones importantes o a la subrepresentación de temas que son relevantes para las mujeres y otras minorías de género. Además, los sesgos de género pueden manifestarse en la asignación de recursos y en la toma de decisiones sobre financiamiento de proyectos de investigación. Las investigadoras mujeres tienden a recibir menos financiamiento en comparación con sus colegas masculinos, lo que puede limitar sus oportunidades de llevar a cabo investigaciones significativas. En cuanto a la percepción de las mujeres en el ámbito científico, los estereotipos de género pueden tener un impacto negativo. Las mujeres a menudo enfrentan desafíos para ser tomadas en serio como científicas y pueden ser subestimadas en sus habilidades y logros. Los prejuicios inconscientes también pueden llevar a decisiones injustas en la promoción y la contratación, lo que limita las oportunidades de las mujeres para avanzar en sus carreras científicas. En términos de avances, ha habido un aumento en la conciencia sobre estos problemas en los últimos años. La investigación y la discusión pública sobre la influencia de los sesgos de género en la ciencia han crecido, lo que ha llevado a un mayor reconocimiento de la necesidad de abordar estos problemas. Las instituciones científicas y académicas están tomando medidas para promover la equidad de género, como la implementación de políticas de igualdad y la promoción de la diversidad en los comités de evaluación y selección. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún queda mucho trabajo por hacer. Los sesgos de género persisten y pueden ser insidiosos, lo que significa que se necesitan esfuerzos continuos y sostenidos para lograr una transformación real en la cultura científica. Es importante que sigamos investigando, debatiendo y abogando por la igualdad de género en la ciencia, para asegurarnos de que todas las voces puedan contribuir plenamente al avance del conocimiento."

Epistemología Feminista

5. Usted ha trabajado en epistemología feminista. ¿Podría explicar en qué consiste esta perspectiva y cómo puede enriquecer nuestra comprensión del conocimiento y la investigación científica?

ChatGPT: —"Efectivamente, la epistemología feminista es una perspectiva que ha sido central en mi investigación. Esta corriente de pensamiento se centra en cuestionar y reconstruir las concepciones tradicionales del conocimiento y la investigación desde una perspectiva de género. En esencia, busca analizar cómo el género y otras categorías sociales influyen en la producción, validación y distribución del conocimiento. En la epistemología feminista, se reconoce que las formas dominantes de conocimiento a menudo han estado arraigadas en estructuras patriarcales y en suposiciones androcéntricas. Estas suposiciones han llevado a la marginación de las voces y las perspectivas femeninas, así como de otras voces marginadas. Por lo tanto, la epistemología feminista busca desafiar y superar estos sesgos y ampliar nuestra comprensión de lo que constituye el conocimiento legítimo. Esta perspectiva enriquece nuestra comprensión del conocimiento y la investigación científica de varias maneras:

Interrogando la objetividad: La epistemología feminista cuestiona la idea tradicional de objetividad como una perspectiva neutral y despersonalizada. En cambio, resalta cómo las experiencias personales y las posiciones sociales pueden influir en la forma en que se construye el conocimiento. Esto nos ayuda a apreciar mejor la diversidad de perspectivas y a reconocer la importancia de incluir una variedad de voces en la investigación.

Explorando la subjetividad: La epistemología feminista reconoce la importancia de la subjetividad en la producción del conocimiento. A través de esta perspectiva, se valora la experiencia personal y se reconoce que nuestras experiencias individuales pueden ser fuentes válidas de conocimiento. Esto amplía el alcance de lo que consideramos legítimo en el ámbito científico.

Desafiando la jerarquía del conocimiento: La epistemología feminista cuestiona las jerarquías tradicionales de conocimiento que han marginado a grupos sociales específicos. Aboga por una distribución más equitativa del poder en la producción y validación del conocimiento, lo que conlleva a una ciencia más diversa y sensible a las necesidades de diferentes comunidades.

Enfrentando las limitaciones metodológicas: Esta perspectiva también cuestiona las metodologías de investigación que han excluido o minimizado las voces de mujeres y otras minorías. Se busca desarrollar enfoques más inclusivos que permitan captar la riqueza de las experiencias y los conocimientos de grupos marginados.

En resumen, la epistemología feminista amplía y enriquece nuestra comprensión del conocimiento y la investigación científica al cuestionar las normas tradicionales y al promover la inclusión y la diversidad. Al integrar esta perspectiva, podemos avanzar hacia una ciencia más justa, equitativa y representativa, capaz de abordar una variedad más amplia de desafíos y enriquecer nuestro entendimiento del mundo."

Reynaldo Sietecase según la IA: ChatGPT armó las preguntas y conjeturó posibles respuestas del periodista

Tecnología y Sociedad

6. En la era actual, la tecnología está transformando rápidamente la sociedad. ¿Cómo cree que deberíamos abordar los desafíos éticos y sociales planteados por estos avances tecnológicos?

ChatGPT: —"La rápida transformación tecnológica en nuestra sociedad plantea una serie de desafíos éticos y sociales que requieren una atención cuidadosa y reflexiva. Es fundamental abordar estos desafíos de manera proactiva para garantizar que los avances tecnológicos beneficien a la humanidad en su conjunto y no perpetúen desigualdades o problemas éticos. En mi opinión, hay algunas orientaciones clave que podemos considerar para abordar estos desafíos:

Participación ciudadana: La tecnología afecta a todos los aspectos de la sociedad, por lo que es esencial involucrar a la sociedad en las discusiones y decisiones relacionadas con los avances tecnológicos. La participación ciudadana puede ayudar a identificar preocupaciones éticas y sociales, y asegurar que las decisiones se tomen de manera democrática y representativa.

Ética en el diseño: Los avances tecnológicos deben ser diseñados con consideraciones éticas desde el principio. Esto implica reflexionar sobre cómo las tecnologías pueden afectar a las personas y a la sociedad en su conjunto. El diseño ético debe abordar cuestiones como la privacidad, la equidad y el impacto a largo plazo.

Evaluación de impacto: Antes de implementar nuevas tecnologías, es importante llevar a cabo evaluaciones de impacto ético y social. Esto implica considerar cómo la tecnología puede afectar a diferentes grupos de personas, si puede exacerbar desigualdades existentes y qué medidas se pueden tomar para mitigar efectos negativos.

Formación y alfabetización tecnológica: Una sociedad informada es esencial para tomar decisiones informadas sobre la tecnología. Promover la alfabetización tecnológica entre todas las personas, desde jóvenes hasta adultos, puede ayudar a comprender mejor los riesgos y beneficios de las nuevas tecnologías y tomar decisiones más responsables. Regulación y políticas públicas: Las regulaciones y políticas públicas deben evolucionar para abordar los desafíos éticos y sociales de la tecnología. Las leyes deben estar actualizadas y ser capaces de lidiar con cuestiones como la protección de datos, la inteligencia artificial, la biotecnología y otros campos emergentes.

Colaboración interdisciplinaria: Los desafíos éticos y sociales de la tecnología son complejos y multifacéticos. Se requiere una colaboración estrecha entre científicos, ingenieros, filósofos, expertos en ética, legisladores y otros actores relevantes para abordar estos problemas desde múltiples perspectivas. En última instancia, el abordaje de los desafíos éticos y sociales planteados por los avances tecnológicos requiere una combinación de enfoques que integren la ética, la política, la tecnología y la sociedad. Al hacerlo, podemos aprovechar los beneficios de la tecnología de manera responsable y asegurarnos de que esté al servicio del bienestar humano y el avance social."

Interdisciplinariedad

7. Sus investigaciones han cruzado fronteras disciplinarias. ¿Cómo ve la importancia de la interdisciplinariedad en la filosofía y en la investigación en general?

ChatGPT: —"La interdisciplinariedad es un enfoque fundamental en la filosofía y en la investigación en general. Desde mi perspectiva, la colaboración y el diálogo entre diferentes disciplinas son esenciales para abordar los problemas complejos y globales que enfrentamos en la actualidad. La interdisciplinariedad nos permite obtener una comprensión más completa y holística de los temas que estamos investigando y abordarlos desde múltiples perspectivas. En la filosofía, la interdisciplinariedad es especialmente valiosa porque nos permite contextualizar las cuestiones filosóficas en un marco más amplio. Por ejemplo, mis investigaciones en filosofía de la ciencia y epistemología feminista se han beneficiado de la integración de enfoques sociológicos, históricos y científicos. Esto no solo enriquece mi comprensión de los temas que estoy explorando, sino que también me permite generar nuevas preguntas y enfoques que de otro modo no hubiera considerado. En la investigación en general, la interdisciplinariedad es crucial para abordar problemas que no pueden ser resueltos desde una sola perspectiva. Los desafíos globales, como el cambio climático, la salud pública y la inteligencia artificial, requieren el conocimiento y la experiencia de una variedad de campos para ser comprendidos en su totalidad. La colaboración entre científicos, humanistas, ingenieros, expertos en políticas y otros profesionales es esencial para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Además, la interdisciplinariedad puede fomentar la creatividad y la innovación. Al combinar diferentes enfoques, se pueden descubrir nuevas conexiones y generar ideas frescas que podrían no haber surgido en un contexto disciplinario más limitado. Esto es especialmente valioso en un mundo en constante cambio donde los problemas son cada vez más complejos y entrelazados. Sin embargo, la interdisciplinariedad también presenta desafíos, como las barreras de comunicación y la necesidad de aprender el lenguaje y los métodos de diferentes disciplinas. Pero estos desafíos pueden superarse con una actitud abierta, la disposición para aprender y la voluntad de colaborar. En resumen, la interdisciplinariedad es esencial en la filosofía y en la investigación en general porque nos permite abordar problemas complejos desde múltiples ángulos y generar soluciones más ricas y contextualmente informadas. Al romper las barreras disciplinarias, podemos avanzar hacia un entendimiento más completo de nuestro mundo y contribuir a la resolución de los desafíos que enfrentamos."

Consejos para Jóvenes Filósofos e Investigadores

8. ¿Qué consejos ofrecería a los jóvenes que están interesados en la filosofía de la ciencia, los estudios de género y otros campos interdisciplinarios similares?

ChatGPT: —"A los jóvenes interesados en la filosofía de la ciencia, los estudios de género y otros campos interdisciplinarios similares, les ofrecería los siguientes consejos:

Explora tu pasión: Sigue tu interés y pasión en estos campos. La pasión es lo que te impulsará a superar los desafíos y a mantener un compromiso constante con tu trabajo.

Aprende de diversas fuentes: La interdisciplinariedad implica aprender de diferentes disciplinas. Lee ampliamente, asiste a conferencias y talleres, y busca oportunidades para aprender de expertos en campos diversos.

Desarrolla habilidades de pensamiento crítico: La filosofía de la ciencia y los estudios de género requieren un pensamiento crítico sólido. Practica la evaluación de argumentos, la identificación de suposiciones y la reflexión profunda sobre cuestiones complejas.

Abraza la incertidumbre: La interdisciplinariedad a menudo implica explorar áreas en las que no eres un experto. Aprende a abrazar la incertidumbre y a estar dispuesto a aprender constantemente.

Colabora con otros: La colaboración es esencial en los campos interdisciplinarios. Busca oportunidades para trabajar con personas de diferentes disciplinas, ya que esto puede enriquecer tus perspectivas y fomentar nuevas ideas.

Desafía las fronteras disciplinarias: No te limites a los confines de una sola disciplina. Estudia cómo las diferentes áreas se entrelazan y cómo puedes aplicar enfoques de un campo en otro.

Mantén la mente abierta: Estos campos pueden cuestionar suposiciones y creencias arraigadas. Mantén la mente abierta y dispuesta a considerar nuevas perspectivas.

Contribuye a la conversación: Escribe, presenta y comparte tus ideas. Contribuir a la conversación académica y pública es una forma importante de avanzar en estos campos.

Persistencia y paciencia: La interdisciplinariedad puede ser desafiante, pero también es extremadamente gratificante. La persistencia y la paciencia son clave para superar obstáculos y lograr avances significativos.

Compromiso social: Reconoce el impacto social de tu trabajo. La filosofía de la ciencia y los estudios de género tienen implicaciones en la sociedad, y puedes contribuir a la reflexión y al cambio positivo. En última instancia, estos campos pueden enriquecer tu comprensión del mundo y brindarte herramientas para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Mantén la pasión, la curiosidad y el deseo de aprender a lo largo de tu trayectoria académica y profesional."

Iain McGilchrist según la IA: ChatGPT armó las preguntas y conjeturó posibles respuestas del escritor y psiquiatra

Retos Futuros

9. Desde su perspectiva, ¿cuáles cree que son los retos más apremiantes que enfrenta la filosofía de la ciencia en la actualidad? ¿Y cuáles son los desafíos más significativos en la promoción de la equidad de género en la ciencia y la academia?

ChatGPT: —"Desde mi perspectiva, la filosofía de la ciencia enfrenta varios retos apremiantes en la actualidad:

Avances tecnológicos: La rápida evolución de la tecnología plantea nuevos desafíos epistemológicos y éticos. La filosofía de la ciencia debe abordar cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la biotecnología, la ética en la investigación científica y otras áreas emergentes.

Interdisciplinariedad: A medida que la ciencia se vuelve más interdisciplinaria, la filosofía de la ciencia debe adaptarse para comprender y abordar la dinámica compleja entre diferentes disciplinas y enfoques.

Relación con la sociedad: La filosofía de la ciencia debe seguir explorando cómo la ciencia se relaciona con la sociedad, cómo influye en la toma de decisiones políticas y cómo puede abordar los problemas globales, como el cambio climático y la salud pública.

Desafíos éticos: La investigación científica plantea preguntas éticas cada vez más complejas. La filosofía de la ciencia debe contribuir a la discusión sobre cómo abordar dilemas éticos, como la manipulación genética y la inteligencia artificial ética. En cuanto a la promoción de la equidad de género en la ciencia y la academia, los desafíos son significativos:

Sesgos de género y estereotipos: Superar los sesgos de género arraigados en la cultura y la academia es un desafío central. Los estereotipos pueden influir en la percepción y evaluación de las mujeres en la ciencia, lo que afecta sus oportunidades y avance.

Falta de representación: La falta de mujeres en puestos de liderazgo y en roles influyentes en la academia y la investigación científica sigue siendo un problema. Promover la representación equitativa es esencial para cambiar la cultura y las dinámicas de poder.

Ambientes inclusivos: La creación de ambientes académicos y científicos inclusivos, donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas independientemente de su género, es un desafío constante.

Brecha de recursos: Las mujeres a menudo enfrentan desigualdades en términos de financiamiento, oportunidades de mentoría y acceso a recursos. Cerrar estas brechas es crucial para promover la equidad de género.

Cambios estructurales: Abordar estos desafíos no se trata solo de cambios individuales, sino también de cambios en las estructuras y políticas institucionales que pueden perpetuar la desigualdad de género. Enfrentar estos retos y desafíos requiere un esfuerzo colectivo de la comunidad académica, los líderes institucionales, los legisladores y la sociedad en general. La conciencia, la acción y la colaboración son fundamentales para avanzar hacia una ciencia y una academia más equitativas y diversas."

Legado e Impacto

10. ¿Cuál le gustaría que fuera su legado en la filosofía y en el estudio de la ciencia y el género? ¿Qué impacto espera haber tenido en estos campos?

ChatGPT: —"Mi aspiración sería que mi legado en la filosofía y en el estudio de la ciencia y el género fuera el de haber contribuido a abrir espacios de reflexión crítica y transformación en estas áreas. Espero haber fomentado un diálogo enriquecedor entre la filosofía, la ciencia y los estudios de género, promoviendo la comprensión de cómo estas dimensiones se entrelazan y cómo pueden enriquecerse mutuamente. Deseo que mi trabajo haya contribuido a una mayor conciencia sobre los desafíos éticos y sociales en la ciencia, así como en la promoción de la equidad de género en la investigación y la academia. Me gustaría pensar que he inspirado a investigadoras e investigadores jóvenes a explorar cuestiones interdisciplinarias y a considerar cómo las perspectivas de género pueden enriquecer su comprensión del conocimiento y la sociedad. Si mi trabajo ha ayudado a cuestionar suposiciones arraigadas, a impulsar debates constructivos y a promover la equidad y la inclusión en la ciencia y en la academia, entonces consideraría que he logrado un impacto significativo. Mi esperanza es que mi legado sea uno de contribución al cambio positivo en la manera en que concebimos, practicamos y valoramos la ciencia y el conocimiento, reconociendo la importancia de la diversidad y la justicia en estos campos."

Estas preguntas abordarían diferentes aspectos de la carrera y el pensamiento de Eulalia Pérez Sedeño, brindando una visión completa de sus contribuciones y perspectivas en la filosofía de la ciencia y los estudios de género