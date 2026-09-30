Una encuesta reveló un amplio respaldo ciudadano en Estados Unidos a imponer medidas de seguridad a la inteligencia artificial

Un reporte publicado por Bloomberg, reveló que una mayoría de la población en Estados Unidos exige la implementación de marcos regulatorios estrictos e independientes para las empresas que desarrollan el avance de la inteligencia artificial. La encuesta nacional fue elaborada de forma conjunta por la Universidad de Quinnipiac, la Escuela de Computación e Ingeniería y la Escuela de Negocios de la misma institución.

Mediante entrevistas telefónicas realizadas a 1.458 adultos residentes en Estados Unidos, la medición indagó sobre la percepción pública del impacto cotidiano de la tecnología, el nivel de confianza de las grandes firmas de Silicon Valley y la necesidad de supervisiones externas.

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Según los datos, el 86% de los encuestados se manifestó a favor de exigir que las compañías tecnológicas cumplan con estándares de seguridad independientes antes de desplegar sus productos al mercado. Esta postura refleja un rechazo directo al esquema de autorregulación que las corporaciones intentaron sostener.

Desconfianza hacia las empresas y el temor del uso destructivo

El rechazo a la gestión de las grandes tecnológicas se fundamenta en un profundo escepticismo sobre las intenciones del sector. El informe detalla que el 74% de los estadounidenses afirmó tener poco o ninguna confianza en los magnates corporativos que encabezan la industria de la IA.

En contraposición, apenas un 24% de los entrevistados expresó algún grado de credibilidad hacia los ejecutivos del sector tecnológico y la posición del presidente Donald Trump sobre este asunto, quien defendió la autorregulación de este tipo de tecnologías.

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La investigación arrojó que el 53% de los estadounidenses considera que la inteligencia artificial causará más daños que beneficios, frente a un 34% que mantiene su visión optimista. Este sesgo negativo se sostiene sobre el temor a posibles pérdidas de empleos, vulneraciones masivas a la privacidad de datos personales y la difusión de fake news.

Al profundizar, la encuesta muestra que el 52% de los encuestados señaló que principal temor es el uso malintencionado de la tecnología por parte de personas para causar daños a la humanidad. Por su parte, el 33% de los participantes se mostró más atemorizado por la posibilidad de que los agentes de IA cobren autonomía.

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El debate regulatorio se enmarca en la competencia geopolítica global, especialmente en la carrera por el liderazgo frente a potencias extranjeras como China. El sondeó demostró que la población estadounidense otorga una clara prioridad a la seguridad interna y al control de riesgo por encima de la velocidad de despliegue comercial.

Los resultados coinciden con una serie de debates legislativos en el Congreso de Estados Unidos, donde senadores y representantes discuten proyectos para establecer mecanismos de auditoría obligatorios y cláusulas de interrupción de emergencia para modelos de fronteras avanzadas.

La encuesta muestra que los ciudadanos exigen intervenciones estatales concretas que garanticen estabilidad laboral, la protección privada y la integridad de la información pública. La presión ciudadana refleja un respaldo político decisivo para las bancadas que promuevan leyes federales vinculantes.