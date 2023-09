Louis Armstrong + Bessie Smith = Billie Holiday

En medio de su controvertida historia como instrumento de propaganda financiado por el gobierno de Estados Unidos, la radio internacional (y luego también televisora y canal de internet) Voice of America, conocida en español como Voz de América, tuvo sus momentos rescatables, en especial en sus primeros años, cuando -por ejemplo- transmitía un programa llamado "Music USA".

Entre 1955 y 1966, "Music USA" fue desarrollado por el productor y presentador estadounidense Willis Conover, conocido también por ser un promotor de la escena del jazz en la ciudad de Washington y un impulsor del género entre las industrias del cine y la televisión. De hecho, durante el programa difundía una "jazz hour", durante la cual entrevistó a varios gigantes de esa música afroamericana y luego multiétnica.

Según escribió la investigadora Maristella Feustle cuando una colección de esas conversaciones se agregó a los registros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, "a través del uso del jazz en la diplomacia pública, Voice of America se convirtió en un héroe inesperado y en gran parte anónimo en la documentación de la historia" del género. De la mano de Conover, claro.

El éxito del programa, afirmó Feutle, "se debió en parte al momento geopolítico de su creación, tras la muerte de Stalin y durante un renacimiento del interés por el jazz en la Unión Soviética y los países de su esfera de influencia". Sin embargo, matizó, el impacto estaba originado "principalmente a los antecedentes de Conover, su filosofía de programación y la red personal que había construido con artistas de jazz en su década como locutor" del área de Washington DC después de la Segunda Guerra Mundial.

Su agenda de números telefónicos de artistas de jazz era, evidentemente, poderosa, ya que por los estudios para las entrevistas pasaron, entre otros, Duke Ellington, Billie Holiday, Art Tatum, Lionel Hampton, Charlie Parker y Dizzy Gillespie.

Billie conversó con Conover el 15 de febrero de 1956, mientras se encontraba en la capital estadounidense actuando en el club Pablo. Al arrancar la charla, que se puede encontrar en YouTube, el presentador le preguntó de dónde salió su estilo.

Extrañamente, la delicada y trágica Lady Day -que fallecería apenas tres años después, en Nueva York- citó como sus primeras influencias a dos artistas mucho más expansivos que ella, que acostumbraba cantar como en una tímida queja.

"Creo que copié mi estilo de Louis Armstrong", le dijo Holiday a su entrevisador en "Music USA". Y siguió: "siempre me gustó el gran volumen y el gran sonido que tenía Bessie Smith cuando cantaba, pero cuando era muy joven escuché una grabación que hizo Louis Armstrong llamada 'The West End Blues' (donde) él no pronuncia ninguna palabra" (solo su característico scat), y "pensé 'esto es maravilloso', me gustó la sensación que producía".

¿Resumen? "Quise tener el feeling de Armstrong y el gran volumen de Bessie", confesó Billie. La combinación "no funcionó -admitió-, porque yo no tenía una voz grande". De todas maneras, completó sonriendo, "entre ellos dos como que conseguí a Billie Holiday".

No le salió nada mal, ¿verdad?