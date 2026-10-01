Pasado y presente se entrelazan en el Palácio Ludovice Wine Experience Hotel de Lisboa

“¿Estás listo para vivir 300 años de historia?” La pregunta está impresa en el sobre verde que guarda las llaves de tu habitación, un verde que recuerda a los azulejos que cubren tantas fachadas de Lisboa. El Palácio Ludovice es uno de los pocos edificios de esta parte de la ciudad que sobrevivieron al gran terremoto de 1755. Fue construido en 1747 por João Frederico Ludovice, el orfebre nacido en Alemania que llegó a ser arquitecto del rey João V y que es conocido sobre todo por el inmenso palacio-convento de Mafra. Se dice que la estructura de madera del palacio resistió mientras gran parte de Lisboa se derrumbaba, y al hotel le gusta señalarla como precursora de la “jaula pombalina”, la estructura antisísmica de madera que más tarde se usó para reconstruir la ciudad.

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Desde entonces, el edificio tuvo muchas vidas: residencia aristocrática, consulado y, durante décadas, sede del Solar do Vinho do Porto, el bar del Instituto del Vino de Oporto. En 2022, después de más de diez años de restauración a cargo del arquitecto Miguel Câncio Martins, reabrió como Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, con 61 habitaciones.

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La ubicación es el principal motivo para alojarse acá. El hotel está justo donde se cruzan Chiado, Bairro Alto y Príncipe Real, y el Miradouro de São Pedro de Alcântara queda cruzando la calle. Desde ese mirador se ve, por encima de la Baixa, el centro en cuadrícula reconstruido después del terremoto, hasta el castillo de São Jorge, unas vistas realmente impactantes. A pocos pasos, cuesta abajo, está la Igreja de São Roque. Su fachada sobria esconde una de las capillas más extravagantes de Europa, encargada en Roma por el mismo rey João V y enviada a Lisboa pieza por pieza. Si seguís bajando hacia Chiado, llegás al Convento do Carmo, sin techo, que quedó en ruinas después de 1755. Es un contrapunto aleccionador frente al palacio que se mantuvo en pie. Si caminás para el otro lado, por la Rua Dom Pedro V, llegás al jardín de Príncipe Real, con su cedro gigante y sus cafés de barrio. Por la noche, las calles angostas del Bairro Alto se llenan de gente que toma algo en la puerta de los bares y de fado que se escapa de pequeñas tabernas.

Las habitaciones son amplias y silenciosas, un refugio bienvenido frente a las calles empinadas de Lisboa. Todas las tardes, el personal te lleva a la habitación una bandeja con algo para picar y una copa de vino portugués, un gesto que se siente más como hospitalidad que como una rutina de hotel. El vino es el hilo conductor de toda la estadía. El restaurante Federico ofrece cocina portuguesa contemporánea con acento francés y se apoya en la bodega del propio hotel. Al lado de la recepción hay una tienda del Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, el instituto de los vinos del Duero y de Oporto, donde podés comprar botellas que difícilmente encuentres en casa. Para los huéspedes que necesitan una pausa, hay un spa Caudalie en el piso de abajo.

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Para los lectores interesados en el vino y la arquitectura de Portugal, y en la historia de una ciudad que se reconstruyó después de una catástrofe, es una buena base. Si tenés un día libre, el palacio de Mafra, a unos 40 minutos, vale el viaje para ver la obra más grandiosa de Ludovice.

No hay vuelos directos entre Buenos Aires y Lisboa, pero hay conexiones diarias con una escala, vía Brasil o a través de centros de conexión europeos como Madrid, París, Frankfurt y Ámsterdam.