Rodolfo D’Onofrio: "La pandemia nos está haciendo ver la realidad"

Rodolfo D’Onofrio participó de una conferencia de prensa organizada por los estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL) y habló sobre los problemas estructurales que reflotaron por la pandemia y la falta de resolución de temas complejos que ya existían en el país. Pero se mostró de acuerdo con la sintonía que muestran Alberto Fernández, Axell Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para solucionarlos. "Aunque sean líderes de partidos diferentes, veo que están trabajando juntos", aseguró D'Onofrio.

El economista y empresario se refirió a Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de AFA y Marcelo Tinelli como referente de la Liga de Fútbol y afirmó "tenerles confianza" en la gestión del fútbol local. Pero alertó sobre el regreso del fútbol en estas condiciones. "Sin público en los partidos perderemos el 40% de los ingresos", dijo D'Onofrio en el posgrado a cargo de Rodrigo Lloret.

—¿Cuál es el análisis que puede hacer de la crisis que vivimos por el coronavirus?

—La sociedad argentina se tiene que hacer cargo de la realidad que estamos enfrentando y de las consecuencias que deje la pandemia. Demostramos que los argentinos estamos cuando se nos convoca, que tenemos que tener una conducta determinada y la gran mayoría lo hace y acepta, aún teniendo esa fama de que no respetamos nada. La pandemia también permite ver que hemos hecho las cosas bastante mal durante muchos años en lo que hace a la economía. Lo que se vive hoy en los barrios vulnerables, habiendo millones de personas que tienen hambre, que no tienen un techo, que en cuarenta metros cuadrados viven diez personas, son algunas de las razones que marcan que realmente necesitamos hacer importantes transformaciones en el país como para que estas desigualdades ya no existan. La pandemia nos está haciendo ver la realidad.

—¿Qué opinión le merece la gestión de Alberto Fernández respecto de la pandemia?

—Este asunto no solo lo manejó el presidente de la Nación, sino también los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad. Todos acordaron que era fundamental el tema de la salud y creo que la Nación lo tomó a tiempo. Evidentemente está bueno que la Argentina haya hecho lo que hizo con anticipación y trabajó para que el sistema de salud tuviera capacidad para no llegar al punto de lo que pasó en algunas ciudades del mundo, donde abandonaban a aquellas personas que tenían menos posibilidades de poder tener la solución o a quienes tenían una edad determinada en función de aquel que era más joven.

—¿Está de acuerdo con priorizar las ayudas sociales que está dando el Gobierno en este momento?

—Lo que está haciendo el Gobierno me parece lo mismo que están haciendo en todo el mundo. Hay que priorizar a quienes están en la indigencia, como también a las pymes. Que les llegue la ayuda económica hasta que salgamos de esta situación. Y el día que eso suceda, necesitamos que realmente todo el aparato económico de la Argentina esté en funcionamiento para no solamente devolver la deuda al Fondo Monetario Internacional, sino también la de los argentinos, para que todos tengan la posibilidad de trabajar.

—Respecto de las pérdidas económicas que se genera por la falta de público en el fútbol, ¿pensaron en llevar a cabo algún plan a futuro para solventarlas?

—Hay que entender que esto es una enorme incógnita porque no hay público y no tenemos la menor idea cuándo va a volver el fútbol. Tenemos diez presupuestos distintos en River, porque si nosotros no empezamos a jugar, vamos a tener un problema muy importante. Por ejemplo, si la Copa Libertadores no se juega, perdemos otra gran fuente de ingreso. Todo va a depender de cómo se vayan dando las circunstancias. El tiempo va a ir marcando cuál es la situación que vamos a enfrentar, lo que no sabemos es por cuánto tiempo será.

—¿Hay posibilidades que algunos clubes estén pensando en cerrar dada la crisis económica que se agravó con la pandemia?

—Hasta ahora no escuche nunca eso. Doy la tranquilidad que no hay ningún club, por lo menos de los de Primera que son con los que tengo contacto, que esté pensando en cerrar. Creo que, a futuro, el problema lo van a tener más los grandes clubes que los chicos. Para los clubes chicos, la televisión representa el 65% o 70% de los ingresos, mientras que para los clubes grandes es sólo el 5%. Nuestra crisis radica en que sin público en los partidos perderemos casi el 40% de los ingresos, porque es pierde el abono del palco, de la platea y de los lugares preferenciales son fundamentales.

—¿Qué piensa sobre Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la AFA y Marcelo Tinelli como titular de la Liga Profesional de Fútbol?

—Hace tres años nosotros no apoyamos la candidatura de Tapia para la conducción y votamos en blanco. No estábamos de acuerdo con el proyecto. Y porque, por primera vez en la historia del comité ejecutivo de AFA, a River no lo admitieron. Ahora nos invitaron a participar en este nuevo proceso y he podido charlar con él. Creo que tiene ideas claras. Lo que se va a vivir en el fútbol argentino va a ser tremendamente difícil pero creo que todos los clubes podemos trabajar muy bien junto a Tapia. Y Tinelli, creo que le puede hacer un aporte muy importante en cuanto a generar negocios para el fútbol de Primera y marketing. Tiene vocación para ocupar un lugar de estos. Hay que darle tiempo, acompañar y ayudar para que esto ocurra. Confío mucho en los dos, en que pueden trabajar perfectamente bien siendo los que lideren cada uno de los sectores.

—A la vez que transita su último año en la presidencia de River, ¿está trabajando en alguna candidatura para futuras elecciones legislativas?, ¿con cuál partido de la actual escena política se siente identificado como para asociarse?

—Tengo la intención, siempre tuve vocación por la política, por colaborar con sensatez y trabajar en los temas sociales que respectan al país. No estoy afiliado a ningún partido político. Veremos qué sucede en el proceso que vayamos a vivir de aquí hasta que llegue ese momento, porque no creo que sea un problema de partidos políticos sino de hombres, de equipo de gente: cuáles son los proyectos e ideas. No creo en salvadores, tampoco en que un partido sea el que predetermine todo. Pero sí, en el que tenga principios fundamentales como el desarrollo económico para volver a la cultura del trabajo. Aquel que tenga un proyecto de educación, así como también con todo lo referido a la innovación, ciencia y tecnología, que es el mundo que viene.

—Sólo cinco clubes de primera implementaron un protocolo sobre violencia de género, ¿qué están haciendo desde River sobre esta problemática?

—Nosotros ya tenemos el protocolo. Además, le he planteado a la Comisión Directiva el trabajo que estoy haciendo con las mujeres del Club para que haya cupo femenino en ese sector. Hay que darle a la mujer el lugar que en los clubes de fútbol no tiene. Su capacidad es la misma que la que tienen los hombres, solamente hay que darles el espacio, como así sucede en el Congreso de la Nación, en el Senado y demás ámbitos.

—¿Quiere cerrar la entrevista con algún comentario final?

—Cuando Alberto Fernández da una conferencia teniendo al lado al Jefe de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, siendo ambos de partidos políticos diferentes, veo que están trabajando juntos. Anhelo que, una vez terminada la pandemia, exista una unidad aunque piensen distinto. Mientras haya respeto está bien que así sea. Que busquen la ventaja del país y no la personal, porque elegimos políticos para que trabajen para nosotros, y no para lograr que en la próxima elección los voten. Es muy importante que trabajen para los ciudadanos y para que, definitivamente, tengamos un proyecto que desarrolle al país. Argentina tuvo sus oportunidades y momentos. Para que volvamos a tenerlos, necesitamos que haya acuerdo.

Por Sol Laila Gómez y Margarita Elías

Estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL