4 opciones musicales para disfrutar en las próximas semanas

La música sigue sobrevolando la cartelera porteña y para las próximas semanas se anuncian estos shows:

Leo Rizzi

Leo, que recientemente grabó con Paty Cantú y presentó la canción Malvas, canción que será parte de su álbum debut, cantará en la Argentina, brindando tres shows diferentes. Es parte de un trabajo de crecimiento que lo llevó a hacer otros temas con Alejandro Sanz, María Becerra, Karol G y Pablo López. Apoyado en su voz y su estilo único, este joven ha logrado en poco tiempo posicionarse como referente en México y distintos países de habla hispana tanto como en su España natal. Un creador que irrumpe en la industria musical nacional e internacional con su personalidad arrolladora y toda la magia de sus composiciones marcando un crecimiento personal con su combinación perfecta entre música orgánica y electrónica. El próximo viernes 9 de febrero a las 21 cantará en Camping (Av. Del Libertador 999, CABA); el sábado 10, a las 20, en el Centro Cutural Güemes de Rosario (Güemes 2808) y el domingo 11 a las 16 en Cosquín Rock, Escenario Montaña. Grandes oportunidades para escucharlo en vivo.

G&T

Responsables de marcar la vida de varias generaciones con temas que ya son parte del cancionero popular, Alfredo Toth y Pablo Guyot estarán haciendo un repaso por las canciones más emblemáticos de su trayectoria, el sábado 2 de marzo a las 20:30 en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). Sinónimo de éxito por donde se los mire, no sólo como músicos sino en su faceta de productores. Siempre con un sonido vigente y una mirada adelantada, produjeron a artistas como: Los Piojos, Nito Mestre, Intoxicados, Guasones, Ratones Paranoicos, Bersuit, Los Tipitos y Massacre, entre otros, en muchos casos marcando una bisagra en sus carreras. Socios, amigos y compinches desde hace más de 40 años, esta vez generarán una noche única, acompañados por Guillermo Cudmani (guitarra), Pablo Echeverry (teclado) y Marcelo Mapelman (batería), para retroceder en el tiempo con sus clásicos siempre vigentes: "Es por amor", "La calle es su lugar", "Siempre fuiste mi amor”, "No hieras mi corazón", "Toque de queda", "Para Pau", "Tarado de cumpleaños", "Buenas noches Beirut" y "No te portes mal", entre los más destacados. Un show para los amantes de los '80 y del rock nacional de esa época. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Lily Prince

El viernes 1 de marzo, la chica llega para sacudir la escena musical con sello venezolano, pues cantará en Lucille (Gorriti 5520, CABA), para anticipar los temas de su próximo EP que incluirá colaboraciones con artistas de Miami, Puerto Rico y Rosario, en los que incursiona en diferentes ritmos y sentimientos inspirados en el amor. Además tiene canciones muy pegajosas, muy personales y muy llenas de energía. Cuando tenía ocho años, Lily fue bailarina del programa de TV El Club de los Tigritos, abriéndole así posibilidades en el mundo del teatro y publicidades de TV en su país natal, Venezuela. Radicada en la Argentina, empezó un camino diferente como productora creativa de shows masivos de reggaetón y logró trabajar en los shows de artistas como Daddy Yankee, Dalex y Alexis y Fido, entre otros. Y este año se ha dedicado a grabar y a conceptualizar cada tema para así tener un lanzamiento notable y con un enfoque más claro. Encontrá aquí más info sobre las entradas.

Edelweiss Orchestra: el Placer de la Música

Descubre el espectacular viaje musical de Danny Nachajon en su Tour 2024 Edelweiss Orchestra: el Placer de la Música. El reconocido músico y director de orquesta uruguayo volverá a sorprender al público con su espectáculo emocionante "Quién ya estuvo en la anterior presentación, sabe que será vivir dos horas y media musicales de una montaña rusa de emociones, con las canciones que todos conocemos y queremos volver a escuchar", afirmó. Edelweiss Orchestra cuenta con la participación de más de 40 músicos profesionales procedentes de diversos países como Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay y la Argentina. Interpretarán una selección meticulosamente elegida de melodías que van desde los valses de Strauss pasando por "El Danubio Azul" hasta las cálidas notas de "España Cañí" y "Oh Sole Mio", pero también de incunables musicales del cine como “La Novicia Rebelde” o “El Violinista en el Tejado”.

Con respecto a la elección del nombre del espectáculo, el músico contó: “Mi esposa es de origen vienés, por consiguiente a lo largo de estos casi 50 años juntos pude escuchar, de valses, conciertos, Strauss y sobre la emblemática flor de Suiza y Austria, la hermosa Edelweiss. Sentí en mi interior que quería construir en su nombre la música más bella. Armar repertorio no es fácil, en especial, cuando se pretende llegar a personas de diferentes edades, diferentes preferencias musicales, sentido Rioplatense y así, seguimos sumando y sumando, hasta llegar al porqué de cada tema musical, en el repertorio a brindar”. Las presentaciones serán los sábado 13 de abril en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA), a las 20:30 y el 20 en el Teatro Devoto (Lincoln 3815, CABA), también a las 20:30. Encontrá acá más info sobre las entradas.