5 conciertos internacionales para ir reservando y un bonus track

Los músicos y cantantes de todo el mundo siguen llegando a nuestro país en busca de ese ansiado reencuentro con el púnlico local. De Colombia, México y España, así como del Reino Unido, pronto los tendremos en los escenarios argentinos:

Alex Ubago

El español regresará a nuestro país para canta en Córdoba, Rosario y Buenos Aires en noviembre con un show que hará un recorrido musical por todos sus grandes éxitos. Con más de 20 años de carrera, este cantautor tan querido en la Argentina interpretará éxitos como “Sin miedo a nada”, canción que lo catapultó a la fama a nivel mundial; “Qué pides tú?”, “Sigo aquí” y “Aunque no te pueda ver”, entre otros. La fechas son: 9 de noviembre en Espacio Quality de Córdoba, 10 en el Teatro Broadway de Rosario y 11 en el Broadway de Buenos Aires.

Con 9 álbumes editados, participaciones en La Voz Argentina como co-coach de Lali Espósito, así como en España y México junto a Laura Pausini, recorre los escenarios internacionales con una gira muy especial en la que hace un amplio repaso de sus 20 años de música. Reconocido por la industria musical de habla hispana como uno de los grandes compositores de canciones de amor viene de realizar una extensa gira por Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador y Perú. Además, la letra de #Idiota, su más flamante tema, sigue guardando el sello personal que tanto lo caracteriza. Este nuevo single habla del arrepentimiento de haber dejado ir a la persona indicada. "Con esta gira vuelvo a la carretera para celebrar mis más de dos décadas en la música repasando las canciones más importantes de mi repertorio. Un concierto muy emocionante que será un viaje por estos 20 años de canciones", afirmó Ubago. Encontrá acá más info sobre las entradas

Carlos Rivera

El mexicano vuelve a nuestro país luego de ser el gran cierre de Radio Disney Vivo para continuar su gira internacional y presentarse el 24 de noviembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), el 26 en el Quálity Arena de Córdoba y el 28 en el Metropolitano de Rosario, en el marco de su gira Un Tour a Todas Partes. Esta gira arrancó en México con un total de 24 conciertos en los que fue ampliamente ovacionado y deleitó a su público con su cancionero de éxitos. Llegó a los Estados Unidos en junio, donde recorrió 17 ciudades incluyendo plazas principales como New York, Los Ángeles y Miami, también con tickets agotados. Presenta un show majestuoso con bailarines y una puesta en escena superior, donde Carlos Rivera, demuestra su poderío vocal, su versatilidad interpretativa, su destreza y carisma para conectar con el público de manera única. Durante el espectáculo el artista hace un recorrido musical de sus éxitos como “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, “Me Muero”, “Como Pagarte”, “Te Esperaba” y “Otras Vidas”, así como de los temas de su más reciente álbum “Sincerándome”, lanzado en febrero pasado. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Morat

El cuarteto de pop-folk oriundo de Colombia estrecha cada vez más su vínculo con el público argentino confirmando un nuevo show a un año de sus inolvidables presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Cantarán el 4 de noviembre en el Movistar Arena (Humbodt 450, CABA), tras el lanzamiento a fines del año pasado de su cuarto disco de estudio Si Ayer Fuera Hoy. El cuarteto conformado por Juan Pablo Isaza Piñeros (voz, guitarra y piano), Juan Pablo Villamil Cortés (voz, banjo, ukelele y guitarra), Simón Vargas Morales (bajo y voz) y Martín Vargas Morales (batería y voz) vuelve a tocar para sus seguidores argentinos después de sus tres increíbles recitales de octubre de 2022. Este cuarto trabajo discográfico llegó a modo manifiesto artístico del cuarteto, que ha expresado en sus redes “si ayer fuera hoy, la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales”. Pero no todo es crítica de cómo funciona muchas veces el mercado de la música, porque agregan: “si ayer fuera hoy, la música en español no se oiría en tantos lugares del mundo, y en ese sentido “si ayer fuera hoy, tal vez no estaríamos aquí”. Si Ayer Fuera Hoy incluye además la colaboración con Duki, uno de los músicos argentinos más relevantes de la escena actual, que complementa con sus barras la canción “París”. Afectos a potenciarse con artistas admirados de todo tipo de géneros, han colaborado con Juanes (en “Besos en Guerra” y “506”), Álvaro Soler (“Yo Contigo, Tú Conmigo”), Aitana (“Presiento”), Sebastián Yatra (“Bajo la Mesa”), Danna Paola (“Idiota”), Cami (“Simplemente pasan”), Tini (“Consejo de Amor”), entre muchos otros.

Morat es una de esas bandas cuyos miembros se conocen de prácticamente toda la vida. Simón y Martín son hermanos, pero todos fueron juntos a la escuela y crecieron lado a lado. Sus comienzos se remontan a 2011, pero fue en 2015 cuando se catapultaron a la fama con “Mi nuevo vicio”, precisamente con una colaboración junto a Paulina Rubio. Cita imperdible para los amantes del pop latino, para quienes disfrutan de escuchar músicos en vivo con sus múltiples instrumentos, para los fans de las canciones de amor y de desamor. La visita de Morat promete estrenar en vivo lo más reciente de su repertorio así como repasar grandes clásicos de la banda que no pueden faltar. El 4 de noviembre se cumplirá un año exactamente desde que lanzaron Si Ayer Fuera Hoy, aniversario que celebrarán a lo grande en el Movistar Arena con sus fans argentinos, entre los más fieles que tienen en todo el mundo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Muerdo

El español regresa con un show íntimo y acústico a La Trastienda (Balcarce 460, CABA). tras su “Gira y Cambia Todo” y “10 años de Flores Viento y Fuego”, con las que se presentó en el Art Media y en el Gran Rex, respectivamente. La cita será el domingo 1° de octubre, momento especial para que sus seguidores puedan disfrutar de un encuentro cercano y diferente con este murciano, en el que además de repasar en formato acústico parte de su repertorio más coreado y desvelará algunas canciones de lo que será su próximo e inminente álbum al que ya está dando las últimas pinceladas. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Jethro Tull's Martin Barre Aqualung 50° Anniversary Tour

El lunes 27 de noviembre, a las 20.30, Martin Barre estará de vuelta celebrando los 50 años de la música de Jethro Tull con un concierto histórico. Uno de los guitarristas más originales y versátiles de su generación, trae consigo la gira que celebra el medio siglo de la banda brintánica con un concierto que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos del rock progresivo. Con la intención de completar la gira Aqualung 50th Anniversary Tour que había quedado inconclusa en 2020 debido a la pandemia, tocará el álbum en su totalidad con Dan Crisp en la voz principal, Alan Thomson en el teclado y Darby Todd en la batería; junto con el miembro original de la banda Jethro Tull, Clive Bunker, en batería y percusión. Qué gran momento para experimentar su música en vivo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Bonus Track

Iván y sus amigos celebran 11 años de música en el Teatro Del Globo (M. T. de Alvear 1155, CABA) el sábado 9 de septiembre. La banda liderada por Ivan Demirci, un joven con autismo, demostrará una vez más lo importante de la convivencia y el foco en el potencial de las personas, en este caso desde la música. Acompañado por Juan Tenaglia (voz, batería y coordinador musical), Matías LaGroteria (bajo) y Pato Álvarez (guitarra), este joven percusionista de 24 años dentro de la condición del espectro autista no verbal que, compone e interpreta sus propias canciones y covers con el apoyo de músicos profesionales a su vez integrantes de la banda, compartiendo una propuesta de inclusión. La banda ha realizado más de 26 presentaciones y giras a nivel nacional e internacional, incluso formaron parte de “Hablemos de Autismo”, organizado por la Dirección General de Cultura y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebrado en el Parque Rivadavia. Encontrá acá más info sobre las entradas.