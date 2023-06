Cinco conciertos para todos los gustos y para disfrutar en familia

Se siguen sumando fechas de diferentes artistas y estilos a la cartelera. Desde la gira sinfónica de Miguel Mateos a Paramount In Concert y el regreso de Abraham Mateo a los escenarios argentinos, o el tango bien argentino de Julieta Laso. O escuchar mañana las canciones icónicas de los '80 en las voces de dos jóvenes estrellas. Siempre vas a encontrar en concierto que se adapte a tu estilo de música y que puedas compartir con amigos y familiares. ¿Qué propuesta puede ser mejor?

Júpiter

La banda banda joven que rinde homenaje a los '80 se presenta este 23 de junio a las 21.30 em Teatro Moliere (Chile 299, CABA) para brindar un viaje sonoro que conectará al espectador con la mejor época musical. Liderados por Cam y Nech, tienen por objetivo es capturar la esencia y el estilo de esos años con un enfoque moderno. Su sonido está enraizado en la música new wave y synthpop que caracterizaron a la época, con tintes de rock, fusionándose con elementos actuales para crear una experiencia musical única. Con un enfoque refrescante, Jupiter ofrece un sonido dance junto con su estética visual llamativa, inspirada en la moda y en la cultura de esa década, combinando colores vibrantes, luces de neón y elementos retro. Las canciones dentro de su repertorio son clásicos enérgicos y bailables, en una selección de hits con arreglos actualizados llevados a cabo por Nech. Las vocales del dúo endulzan estas canciones, acompañadas por instrumentos en vivo (batería, guitarra y sintetizadores) para recrear clásicos de artistas y bandas icónicas como A-ha, ABBA, Depeche Mode y New Order. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Julieta Laso

La cantora Julieta Laso, dueña de un estilo salvaje y profundo, se presentará en el Ciclo Sonido Konex Noches de Gala de Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), el jueves 29 de junio a las 20, ejerciendo su arte con la primera formación con la que arrancó su trayectoria, el trío de guitarras conformado por Juan Otero, Leandro Ángeli y Germán Montaldo. Después de más de 10 años y mucha agua bajo el puente, este cuarteto vuelve a encontrarse para interpretar canciones de todos los discos editados por Laso y algunos tangos reos que forman parte de su repertorio favorito. El ciclo Sonido Konex Noches de gala propone conciertos con énfasis en la vanguardia de antes y la de ahora, e intenta acercar el sonido de lo que está pasando entre lo clásico y lo innovador. Al respecto dijo Julieta: “Alla voy, con mis viejos compañeros de las guitarras, los increíbles Juan, Leandro y Germán. Juntos empezamos hace mucho tiempo un camino por las milongas, mis primeras noches de tango. Han pasado diez años y hemos decidido andar de nuevo por ahí. Parecía una decisión nostálgica, a la que nos sentimos empujados cuando las cosas andan así como andan, pero resultó que no es nostalgia, es la pura alegría. Vamos a interpretar canciones de mis discos y mis tangos reos favoritos. Recomiendo este show para los que andan tristes pensando que somos un país errado”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Paramount In Concert

Se anuncia un concierto que permitirá escuchar en vivo la música de las películas más icónicas de Paramount Pictures, desde El Padrino y Forrest Gump, a Los Intocables, Misión Imposible, Star Trek, Top Gun, Grease, Rocketman, Footlose, Saturday Night Fever: Stayin Alive, Transformers y muchas más. Se trata de un espectáculo dirigido por Ángel Mahler y con una orquesta de más de 60 músicos en escena que se concretará el domingo 24 de septiembre en el Luna Park (Madero 470, CABA). Será un momento ideal para experimentar el poder y las emociones de la música de las películas más icónicas de la compañía..

Pensada como una experiencia musical única, de calidad internacional, para disfrutar de más música, más películas, más emoción. Realizado en coproducción con la empresa de Mahler, Los Musicales. El talentoso compositor y director, autor del musical más exitoso de la historia argentina, Drácula, dirige este espectáculo deslumbrante que incluye la inolvidable música de las famosas películas. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Miguel Mateos Sinfónico

Miguel Mateos estará presentando su show sinfónico en una única función el día sábado 21 de octubre a las 20 en el Estadio Luna Park (Madero 470, CABA). Allí hará un repaso por las canciones más emblemáticas de su repertorio en formato junto a su banda y a una orquesta compuesta por más de 30 músicos en escena. Este show surge de la celebración de sus 40 años de música. Además, en septiembre visitará con este show las ciudades de: Mendoza (viernes 1° en Arena Maipú), San Juan (sábado 2, Teatro del Bicentenario), Rosario (viernes 15, Teatro El Círculo) y Córdoba (sábado 30, Quality Arena). DIce Mateos: "He atravesado distintas tipologías en mi vida, el nihilista, el marxista, el aventurero, el apasionado, el rockero, son solo roles fijos de los que he tratado de despojarme. He estudiado música para desaprenderla y volverla a estudiar. Me he visto como una potencialidad como alguien que debía asumir su libertad y el riesgo. Y aquí estoy inmerso en el universo de las palabras y los sonidos, que me da conciencia de mí mismo, me convierte en pensante y sintiente, me transporta más allá del aquí y el ahora. 40 músicos en escena, en vivo, en tiempo real, como un disparo letal al metaverso”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Abraham Mateo

El querido español Abraham Mateo continúa labrándose un nombre. Actualmente está trabajando en su próximo álbum de estudio que continuará mostrando su versatilidad y variedad como artista. Sus influencias musicales incluyen pop, reggaetón, R&B e instrumentación tradicional española, una amalgama que hace que su música sea reconocible al instante. Nació en San Fernando, Cádiz, España y en la actualidad, es el artista español más innovador y con mayor éxito a nivel internacional. Ha solidificado una carrera artística de más de 15 años, manteniendo su liderazgo como fenómeno mundial y posicionando sus canciones en los primeros lugares de las listas musicales. En 2019 ha tenido colaboraciones junto a grandes estrellas. Entre sus más recientes hits se encuentra “Me Vuelvo Loco”, junto a la galardonada banda CNCO. Este talentoso intérprete, se destaca en las áreas de la composición, actuación, canto y producción musical, posicionándose como artista multifacético y estrella viral de élite en los mercados de la música latina y convirtiéndose también, en un influyente entre las tendencias de la juventud hispana en todas las plataformas de América latina, los Estados Unidos y, por supuesto, Europa.Con grandes planes, Abraham está preparando su próximo álbum de estudio con Sony Music Latin y anunció su regreso a los escenarios argentinos con un show que dará el sábado 14 de octubre a las 21 en el Estadio Luna Park (Madero 470, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.