El Ascensor es una historia de amor asegura su protagonista Susana Giannone

Dos extraños quedan encerrados en un ascensor. No hay luz, no hay teléfonos, un apagón en la zona imposibilita todo tipo de comunicación. La espera se prolonga y solo quedan dos opciones: aguardar a que los rescaten mientras intentan dejar de ser extraños. Este es el punto de partida de El Ascensor, un texto de Patricia Alvarez y Sebastián Slepovich que se estrena este viernes 6 de octubre en Border (Godoy Cruz 1838, CABA) con dirección de Esteban Prol y los protagónicos de Susana Giannone y Juan Paya.

Y es la propia Susana quien asegura que aceptó el rol sim dudarlo un momento. Es que el propio director, con quien tienen una larga amistad, le propuso ser parte de esta propuesta, cuyo texto le encantó: “Lo leí y dije que sí. Me tiré de cabeza. Además me gustaba mucho la dirección de Esteban, la producción de Geluk y después me dijeron que iba a estar con Juan Paya, mi coequiper y me pareció un equipo soñado”.

Así comenzaron hace meses los ensayos, “muy intensos y con mucha alegría de trabajar en esto y de andar pensando los personajes. El problema, en el buen sentido, es que somos dos. En un lugar tan chico como un ascensor, es compleja de resolver la puesta, pero son problemas lindos para resolver, para trabajar como actores con el director. El estuvo trabajando mucho con la escenógrafa Lola Rodríguez para brindar la sensación de encierro. Tenía muy en claro qué era lo que quería y qué dificultades planteaba porque es una comedia bastante incómoda y había que trabajarlo desde la propuesta escénica y llegaron a crear un dispositivo muy interesante”. Habrá que verlo pues ella se cuidó muy bien de revelar la sorpresa que le espera al espectador.

Y para finalizar con este momento de alegría, la actriz revela que están “muy contentos con el proceso y ansiosos por estrenar. Además el horario de jueves y viernes a las 20 nos pareció ideal. Me gusta trabajar de esto así que cualquier horario me viene bien. El teatro Border es precioso y por la zona en que está, y que se viene el calorcito, nos parece que tener esos días y horarios va a estar muy bueno. Ah, la obra es para todo el público, de 0 a 99, porque es una historia de amor. Está recontra buena y los esperamos a todos”, cierra entusiasmada.

