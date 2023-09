"En Sueños de Tango preparamos un espectáculo muy dinámico", afirma el cantante Marcelo Funes

Muchas veces se piensa que los espectáculos de tango que se dan en Buenos Aires son para los turistas. Bueno, sí, la mayoría de ellos lo son, sobre todo porque tienen precios dolarizados que solventan una superproducción. ¿Será por eso que es difícil capturar la atención del público argentino? “Una cena show puede ser mucho para el bolsillo local ya que el costo gira entre los U$S 80 y los 120. Es un número importante -explica el cantante Marcelo Funes-. Por otro lado, en la actualidad el tango no es un género masivo. Para poder hacer un espectáculo pensado para los locales tenés que ubicarte en el nicho de entre las 150 y las 300 personas por función. Aquí entró en una meseta y no tiene la masividad del folclore con la gran cantidad de festivales que hay en el Interior. No obstante, sigo sorprendido de que haya muchos referentes, gente joven y grande cantándolo y lo hacen con muchísimo éxito. Creo que la gente, cuando tiene una propuesta digna de verse, concurre”.

Funes se presentará Sueños de Tango el domingo 8 de octubre a las 20.30 en el Auditorio Kraft (Florida 681, CABA), junto a un ensamble muy bien armado: Norberto Vogel en la dirección musical de su cuarteto, integrado además por Diego Acosta (piano), Juan Rabiolo (contrabajo) y Tamara Zakour (violín). El espectáculo se completa con tres parejas de baile; Antonela Méndez y Raul Moure, Naomi González y Santiago Marolo, Milena Hopkins y Mauro Carabajal.

“Es una propuesta totalmente diferente porque no se trata de un espectáculo centrado en un cantor sino que es integral: tenemos canciones y tangos instrumentales, otros cantados y las parejas de baile sumamente virtuosas, lo que le aporta mucho dinamismo. Además, los músicos hacen todos los temas en vivo; no hay ninguna pista ni para cantar ni para bailar. Y lo hemos imaginado y armado para el público local y con un valor de entrada accesible”, agrega Marcelo, quien también hará las veces de presentador “para ir llevando el hilo de la noche y que conozcan la historia tanto de lo que les mostramos como de los integrantes. Me gusta presentarlos a todos, aquí no hay egos, somos un gran equipo”.

Esa noche harán temas variados para complacer el público: “Tenemos un poco de todo, los clásicos, algo de Pugliese, de Piazzolla, y también cosas más modernas como de Eladia Blázquez o de Cacho Castaña para hacer todo un recorrido por la historia del tango. Y la puesta va a estar muy moderna”. Al finalizar la charla vía Zoom, no podemos evitar preguntarle a Funes por su tradición tanguera, ya que el padre, Norberto Funes, se desempeñó como cantor estable de la orquesta de Radio Splendid, algo que lo marcó definitivamente, como revela a continuación:

Sin dudas, una cita ineludible con el 2x4, encontrá acá más info sobre las entradas.