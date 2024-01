La Caja Mágica: perfección hecha musical que emociona al espectador

Por fin se produjo el esperado estreno mundial de La Caja Mágica, la primera propuesta de Disney Theatrical Group que se hace fuera de los Estados Unidos. Celebra los 100 años de historia de la compañía repasando sus momentos más emblemáticos y Buenos Aires, y el Teatro Opera, fueron el destino elegido para la preparación y presentación de un maravilloso musical que excede en mucho las expectativas de su factótum, Felipe Gamba Paredes: se convierte en un espectáculo autónomo, grato y muy recomendable.

Esta crítica va a intentar ser sin spoilers, no sólo porque es difícil contar todo, sino principalmente porque no habría sorpresas, un factor importante para el disfrute del espectador. Como dijo oportunamente Gamba Paredes, está pensado para que los adultos se conecten con su niño interior. Pero atención, los más chicos no están excluidos como espectadores, sino que son tan partícipes como los mayores, y se sorprenden tanto como ellos. Un tema más para compartir en familia.

Luján Blaksley y Melenik Cambiaso.

Así que sólo les diré que la protagonista, la adorable Luján Blaksley (hallazgo total), emprende un inesperado viaje para reconectarse con su infancia y el asombro de esa época de su vida, y así nos embarca a todos en idéntica búsqueda. Es una delicia acompañarla y verla pelear con piratas, conocer al Mickey original (no podría faltar), correr, saltar, bailar y cantar con una voz esplendorosa, compartiendo algunos de los momentos más queridos de las películas animadas y live action de Disney. Tal el magistral guión de Thaddeus McWinnie Phillips que une todo de manera única.

Y lo hace a través de mashups inteligentemente creados, pequeñas referencias que se amplifican en escenas simbólicas que a veces no coinciden con el momento fílmico para el que la música fue creada originalmente, otro gran acierto de esta propuesta. Momentos mágicos que salen de esa caja gigante que se convierte en mil escenografías distintas gracias a una técnica prodigiosa y a que recurrieran a todos los trucos modernos que tuvieron al alcance de la mano, y más.

Con un elenco maravilloso de talentos sabiamente elegidos y que hasta tienen tipologías físicas muy dispares, subrayando el pluralismo de este musical tanto como las necesidades interpretativas: no sólo cantan y bailan de maravillas (armando momentos corales magníficos) sino que algunos operan casi como en teatro negro versiones corpóreas de los personajes más queridos: además del emblema de la compañía están Minnie, Donald (con subtitulado, ¡cómo lo amamos!), Daisy, Goofy y Pluto (espectacular Tomás Luna en su manejo), volviendo todo más cálido e inolvidable. A la par de los intérpretes hay una orquesta en vivo de 12 ejecutantes perfectos, dirigidos por Gaspar Scabuzzo que completan un ensamble perfecto, en el que todo funciona en el momento justo, como un preciso mecanismo de relojería, impecable.

Siguiendo con la puesta en escena, para no revelar sorpresas sólo diremos que no hay un solo bache, a menos que sea buscado, que las casi dos horas de espectáculo se pasan volando y que el espectador quiere más, quiere seguir siendo parte de esa magia lograda a fuerza de talento, esfuerzo y creatividad por un enorme grupo de personas (la mayoría de nuestro país) que trabajó para que La Caja Mágica (Todo Disney. Un solo Musical) fuera esta realidad esplendorosa que es hoy. Punto de partida para una nueva franquicia que recorrerá el mundo como las producciones originales de Broadway, llevando un mensaje de alegría, nostalgia y amor por esos contenidos que nos acompañaron toda la vida.

Del otro lado, el espectador no puede quedarse quieto. Primero se sorprende, se asombra, después entra en el juego y canta los fragmentos que conoce, aplaude y hasta tiene ganas de bailar. Después de todo Hakuna Matata, Un Mundo Ideal o Debajo del mar (por nombrar sólo a tres de las 85 canciones seleccionadas) son himnos a la alegría que, días después de ver el show, seguimos cantando en la cabeza.

Tiene funciones de martes a jueves a las 20, viernes y sábados 18:30 y 21:30 y domingos a las 19. Encontrá acá más info sobre las entradas.