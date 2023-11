La música no se detiene y se mezcla con otras disciplinas en la cartelera porteña

Los conciertos en Buenos Aires están a la orden del día: hay para todos los gustos y presupuestos. Aquí te preparamos especialmente los que combinan la música con otras disciplinas y te sumamos un bonus track para que no te pierdas esta semana (sí, en noviembre), porque es un imperdible.

Richie Ramone

Con un show sólo para mayores de 14 años, Richie Ramone vuelve a la Argentina para presentar su nuevo trabajo Live To Hell a los que sumará los clásicos de Los Ramones. La cita será el viernes 24 de noviembre a las 18 en Centro Salamanca (Av. Independencia 2540, CABA), organizado por From Hell Fest & Bayres Entertainment. Así el ex baterista de la famosa banda de punk rock, dará dos shows donde estará presentando su último trabajo discográfico, ya que al día siguiente, el sábado 25, estará en la Sociedad Italiana Fratelli (Calle 845 2250, Solano, Quilmes) con puertas a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Bajo Tierra

El nuevo espectáculo de Orquesta Atípica Catalinas Sur se presenta los sábados 25 de noviembre y 2 de diciembre, a las 21, en El Galpón de Catalinas (Benito Pérez Galdós 93, CABA). Dirigida por Gonzalo Domínguez, la propuesta reúne a 50 vecinos-músicos en escena y combina el teatro comunitario con música original y versionada; un concierto dramático en un futuro distópico. En el año 2030, después de varias pandemias, sequías, terremotos y crisis económicas mundiales, los distanciamientos sociales se hicieron cada vez más frecuentes, la grieta cada vez más profunda. Con la Gran Inundación, el Riachuelo creció hasta los límites del Parque Lezama. La Boca, Catalinas Sur y Puerto Madero quedaron bajo aguas pantanosas. La vida se tornó más desigual, más insegura y el aire irrespirable. Algunos privilegiados viven su “normalidad”, los que no, permanen encerrados. En un hermético sótano de un galpón abandonado, una orquesta entera encontró su refugio. Resiste haciendo música en su búnker subterráneo, componiendo hits. Le llegan pedidos de todos lados del mundo. Y esto les permite subsistir… Encontrá acá más info sobre las entradas.

Pablo Cordonet

Luego de dos temporadas de éxito con su show Multiverso en el Paseo la Plaza (Av Corrientes 1660, CABA), Cordonet redobla la apuesta y se traslada a la Sala Neruda, la más grande del complejo, para presentar Multiverso Megashow. Actor, director y músico, despliega todo su talento e histrionismo combinando stand up, música en vivo y personajes para pasar una noche a pura risa y diversión. El barrio, los amigos, los hijos, la convivencia, las nuevas generaciones y un recorrido de anécdotas y vivencias narradas como sólo él sabe hacerlo y donde las carcajadas están aseguradas. Acompañado por The Faena's Project, su inseparable banda, encargada de poner música en vivo y traernos aquellos hits que nos van a emocionar. La cita será el sábado 2 de diciembre a las 23.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Fifi

En la trasnoche del viernes 1 de diciembre subirá a escena en The Sub (Av. Córdoba 543, CABA) Fifi para presentar su disco Post Cringe. La cantante transgénero no binaria, referente del tango queer, nos trae un disco con sonido techno -pop para llevar un mensaje profético a través de su voz y de su cuerpo trans a la pista de baile. Como un testimonio de alguien que volvió de la muerte. El disco plasma perfectamente el proceso de muerte y resurrección desde el principio del álbum, ya que luego de cruzar el “Umbral”, interludio instrumental del proyecto, y de acercarse a las “Orillas” a dueto con Vedette; es en "Tangamente"; dónde se produce un quiebre, el anuncio de la propia muerte. Hacia el final del álbum aparece “Invócame”, canción que representa el ansia de ser deseada por otros, lo que puede llevarnos a intentar cambiar todo lo que somos con tal de agradar a los demás y a perdernos en el deseo ajeno. "Invócame" es un aquelarre, un encuentro, una fiesta, un ritual de la disidencia posporno. Fifi, con su voz y su lírica, junto a la producción musical de Emanuel Manso, crea un recorrido mágico conceptual sobre la transición y el duelo para crear fantasías que devuelvan a la fiesta y la música electrónica donde pertenecen junto a lxs mostras, lxs trans y lxs travestis. Post Cringe, se trata cruzar el umbral, sobrevivir a la muerte y adueñarse de lo que a una le pertenece. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Los de Seda

El trío vocal está presentando Los de Seda y El Gitano, un homenaje a Sandro con arreglos originales en modo bolero sobre las canciones del ídolo. La cita será el viernes 8 de diciembre a las 20.30 en El Centro Cultural Thames (Thames 1426, CABA). Integrado por Nicolás Arévalo en voz, Juan Kiss en clarinete y Julián Rodríguez en ukelele sumará músicos invitados en una noche inolvidable: Leonardo Valle en contrabajo, Marcos Díaz en percusión y una sección de bronces integrada por Manuel Delrío en trombón y Mauge Morales en trompeta. Además del nuevo disco, interpretarán clásicos del bolero y la canción romántica que forman parte de su primer EP, así como también temas del repertorio que vienen trabajando desde hace más de cinco años. El vestuario estará a cargo de Anabel Picciotti. Encontrá acá más info sobre las entradas.