Maxi Trusso: "Ahora quiero mostrar más quien soy, desde mi interior"

Maxi Trusso presenta En el País de las Maravillas, su nueva idea musical, este 15 de octubre a las 20 en Michelángelo (Balcarce 433, CABA). Y la idea no puede venir mejor aspectada ya que está precedida por la grabación de un disco con Leo García en el que reversionó los temas que más le llegaron del rock nacional. Con el nombre de Imágenes Paganas tiene esta canción de Virus y De Música Ligera de Soda Stereo. Dos ejemplos de cariño hacia unas canciones que marcaron muchas vidas, incluidas las de ellos. De esto hablamos con el intérprete en una entrevista vía Zoom en la que también anticipó la presentación que hará en la zona de San Telmo:

Trusso descubrió su amor por el arte desde la más temprana infancia. Siendo el menor de nueve hermanos, primero lo acompañaron las canciones que pasaban en la radio, después los casetes, los vinilos, los CDs y finalmente las plataformas digitales. Fruto de aquella curiosidad incesante, surgió su faceta de compositor y lanzó hits como “Fragments of Life”, “Please me”, “Same Old Story”, “Nothing at all”. Por la primera vez en la historia se utilizó el autotune para una producción musical (“Fragments of Life” por el dúo elettro pop Roy Vedas). Y asegura que los fans actualmente también están en un momento de gran creatividad artística.



