Tres conciertos y una lamentable cancelación

La cartelera musical se sigue nutriendo de todo tipo de ritmos y estilos, así como variado es el interés del público. Aquí tres sugerencias y la cancelación del show de Toquinho, que se iba a presentar este mes en tres ciudades argentinas. Toda la info:

Versus

Versus, la nueva súper banda de jazz integrada por Pipi Piazzolla, Gustavo Musso, Esteban Sehinkman y Mariano Sívori se presentan por primera vez en vivo el sábado 19 de agosto en una doble función en Virasoro (Guatemala 4328, CABA) su álbum debut, que lleva el nombre Vs, en el que exploran con libertad e interacción un repertorio de música original y estándards de jazz a través de una peculiar sonoridad eléctrica. Surgieron en 2022 como la continuidad del proyecto Mutable, álbum grabado en dúo y a la distancia por Sehinkman y Musso durante el pandémico año 2020. Pasado el encierro, se sumaron Piazzolla y Sivori para darle más contundencia a los shows en vivo. Dicen los Versus: "La palabra que nos identifica nació originalmente con el sentido de encarar, dirigirse o ir hacia pero fue modificada por los juristas ingleses del siglo XV, quienes la empezaron a usar con el sentido de confrontación o adversario. Todos la hemos escuchado alguna vez en la voz de los presentadores de peleas de boxeo o en la recordada película Kramer Vs. Kramer. Pero en sus inicios, en su raiz etimológica, versus indica hacia dónde nos dirigimos. El jazz, en general, usa el sentido primero, recupera al otro no como algo a confrontar sino como un estímulo para ir hacia el encuentro de un idioma propio y camino". Encontrá acá más info sobre las entradas.

Maximiliano Serral y Esperanza Soroa

Se presentará el sábado 26 de agosto, a las 22, en la Sala Alejandro Casona (Solís 485, CABA), para invitarnos a transitar las emociones a través de canciones. Un show que hará vivir la pasión del flamenco y la copla española, la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, la poesía de los grandes y ta,mbién otros géneros (tango, bolero) llevados al flamenco. Un repertorio exquisito, sensible, con la fuerza de este género. Maximiliano es músico, pianista, cantaor flamenco y de copla española. Esperanza, por su parte es cantaora, bailaora y directora de su propia escuela de baile en Écija (Andalucía, España), que actualmente se encuentra de gira por Latinoamérica. Los acompañarán en guitarra Nicolás del Cid y Sebastián Espeche. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Los Amados

Recientemente nominados a los Premios ACE con su nuevo espectáculo Ardientes Gardel y Le Pera a Ritmo Tropical, Los Amados plantearon un ciclo con este show en el ND Teatro (Paraguay 918, CABA) los sábados 9, 16, 23 y 30 de septiembre a las 21. Porque en el mes de la primavera, Los Amados se ponen candentes en su homenaje a estas dos figuras y su apasionante historia cinematográfica, quienes en sólo tres años elevaron al cancionero nacional a lo más alto del arte mundial. Retomando la variedad rítmica de las bandas sonoras de las películas del Morocho del Abasto, abordan clásicos como Cuesta Abajo, Caminito Soleado, Volver, Por tus ojos negros, Cuando tú no estás, Lejana tierra mía, Amores de estudiante, El día que me quieras en clave de folklore rioplatense, boleros, cumbias, sones, merengues, foxtrot, samba y candombe.Encontrá acá más info sobre las entradas.

Toquinho no viene

Y lamentablemente tenemos que comunicar que el show que marcaría el regreso de Toquinho a los escenarios argentinos este agosto, acompañado por Camilla Faustino, se ha cancelado por problemas de agenda del músico brasileño. Iba a traer el show El Arte de Vivir, que está presentando por todo el mundo. "Por cuestiones de logística internacional la gira en la Argentina, con sus correspondientes fechas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, queda suspendida. La devolución de las entradas se hará a través de las ticketeras correspondientes, de acuerdo al medio de pago con el que fueron adquiridas", informaron desde la producción.