Un Harold Pinter inédito en la Argentina

El texto teatral Paisaje, escrito por Harold Pinter y publicado en 1968, nunca había sido representado en nuestro país pese a su interesante tema. “Es una trama que atrae por diferentes aspectos a todo tipo de público: por un lado es un texto casi desconocido que nunca fue estrenado en la Argentina. Pertenece a las obras más enigmáticas y resistidas de un autor que no es de los más elegidos por los elencos locales pero a su vez tiene un enorme atractivo para un público determinado y conocedor como también para el ávido de reencontrarse con su obra que es, sin duda, universal", explica el director y dramaturgo Diego Ferrando al hablar de los motivos para seleccionar esta obra que se presenta todos los sábados a las 21 en un nuevo espacio: Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

Para la realización seleccionó a Laura Cristal, que encarna a Beth, y a Ernesto Falcke, quies es Duff. Estos personajes son dos empleados, el ama de llaves y el chofer, que conforman una pareja que trabaja al servicio de un adinerado patrón y propietario de una amplia casa en la que todos conviven. Pero cuando el dueño, ya mayor, muere, se precipitan al abismo y la incertidumbre.

La obra se inicia a partir de este suceso que desordena sus vidas, no solo en su cotidianidad sino también en sus expectativas y anhelos más profundos. Y los confronta, en una edad crítica, con la necesidad ineludible de revisar y resignificar sus vidas, no solo como pareja sino también, individualmente, es decir, a cada uno frente a si mismo. ¿Acaso no es lo que nos forzó a hacer la pandemia? Enfrentando la desolación y en la búsqueda desesperada por reencontrar un sentido y algunos acuerdos posibles para poder seguir, van recurriendo de manera individual y muy torpe a diferentes posibilidades, estrategias o maneras de acomodar, llegando a modificar, ante esta necesidad ineludible, el presente, el futuro e incluso el pasado.

En una puesta muy acertada en la que Ferrando se ocupó también de la escenografía y el vestuario, y que recurrió a la música de Jerónimo Duarte y al acertado diseño de luces de Ricardo Sica, esta propuesta revaloriza las virtudes de ser parte de una nueva sala teatral que asentó sus bases en el Abasto.

