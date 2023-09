Una de las cuatro, policial que juega con humor a descubrir a la asesina

Un policial con humor es la nueva propuesta de Maquetas Compañía de Teatro que se presenta los jueves a las 21 en el Teatro Koncert Cafe del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA): Una de la cuatro, obra que tiene texto y dirección de Sebastián Zaus, aunque él reveló en una entrevista exclusiva que el argumento fue un trabajo colaborativo con los actores, tarea que se hizo durante la pandemia, y que "la firmo yo porque básicamente los estafé", arranca la divertida charla, y prosigue con la explicación de cómo se acercó al género:



En medio de una tormenta que no da tregua suena el teléfono en la oficina de la Inspectora Victoria Blanco. Se trata de un nuevo caso: el cuerpo del reconocido empresario inmobiliario Alejandro Maure es encontrado sin vida al pie de la escalera de su mansión en Belgrano R. Blanco reúne a su equipo habitual: la subinspectora Nancy Arias y el experto en criminología forense Bruno Morelli. Juntos se dirigen a la mansión donde deberán interrogar a las sospechosas: Paula -la esposa de Alejandro-, Silvina -la hermana-, Micaela -la hija- y Belén -la asistente-. Las cuatro guardan secretos, pero una de ellas oculta un asesinato que deberá desentrañar el equipo policial en esta historia ambientada a principios de los ́'90.

Este autor, que de chico leía las novelas de Agatha Christie, está contento porque la investigación es dirigida por un personaje femenino: "Es una actriz extraordinaria. Hace un tiempo que, gracias a los esfuerzos de productoras integradas por mujeres, hemos descubierto que ellas también pueden protagonizar ficciones. Antes hacían de madre, hija, novia de, según el protagónico masculino. Por suerte empezarton a aparecer las historias emcabezadas por mujeres. Y con Cecilia Dellatorre, quien hace de la inspectora, hace un tiempo que veníamos fantaseando con la idea de trabajar juntos como una pareja de investigadores, siempre hacemos de pareja que se lleva horrible y queríamos un cambio, Además hay una sub inspectora en la trama, un personaje bastante clave porque es un sabueso que va a atacar y hace todo lo que la inspectora no haría, rompe todos los límites éticos. Me resultaba fascinante. Y yo soy el consultor", completa

El estreno, ocurrido a comienzos de mes, fue muy bien recibido porque "volvimos a la misma sala cinco años después con otro policial, en la misma fecha de estreno. Inevitablemente hubo comparaciones y a la salida recibimos comentarios de los espectadores sobre quién pensaban que había sido la asesina, y además que se habían reído mucho. Como compañía teatral tratamos de no esquivar el humor porque no quita profundidad. Hay cosas que pueden resultar tragicómicas y ayudan al espectador a aflojar la tensión. No pretendo ni más ni menos que que durante el tiempo que dura la obra, el espectador se entretenga y se olvide de cuánto le cuesta la factura de gas. Termina y vuelven a la vida cotidiana, a tomar el Metrobus, pero por un rato se preocuparos por quién lo mató. Y los sentimos muy atentos; hubo un gran silencio solo interrumpido por las risas".

Y reconoce que el policial es un género muy atractivo e "inagotable. La estructura de las series del género son muy similares, las consumo mucho y no se ha visto mucho en teatro". En escena está acompañado por Dellatorre, Carolina Farré, Oriana Jordan Cruz, Lucía Machado, María Paz Spataro, Lupita Sosa, Mariana Terrafino y Sebastián Zignego, con la voz en off de Nancy Duplaà, diseño sonoro de Nina Martinoia y Zaus; de iluminación de Paloma Franco, de calzado de Mariana Politi y producción ejecutiva de Dellatorre. Encontrá acá más info sobre las entradas.