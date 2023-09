Zenet: "Creo que hablo del amor en mis canciones como excusa para hablar de la vida"

Como cantautor o como actor, Zenet es conocido entre nosotros. Ya sea por sus discos solista, en los que revela su alma, o en series como Hache que se puede ver en Netflix. Pero nunca había venido a la Argentina a cantar. antes del show que dará el 4 de octubre en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA). Entonces, cuando llega la oportunidad de entrevistarlo vía Zoom, es lo primero que se le pregunta, ¿por qué tardaste tanto?

“Para mí es como un deja vu, un recuerdo que nunca existió -explica desde Madrid-. Entre las circunstancias que lo explican está la de ser parte de una compañía independiente, que es lo que elegí, por lo es muy difícil ir al otro lado del charco. Pero ahora estamos abriendo un camino para una primera actuación en Buenos Aires (el 4 de octubre en Niceto Club) para luego poder ir el año que viene y hacer más provincias. Y también es por eso que voy con una formación muy pequeña, muy íntima. He llamado al espectáculo Amor a Tres y será un paseo por toda mi discografía. Algo cercano al jazz, porque la trompeta de Machado nos da ese sonido tan especial que nos lleva de alguna manera a esa paleta de color. Nuestra estructura en directo juega con eso, una parte en la que se reconoce muy bien la canción y otra en la que nos permitimos improvisar de tal manera que en algún momento de este viaje el público no sabe lo que se va a producir. Y eso me parece muy interesante porque para mí tiene esa onda de estar cerca del precipicio de la caída libre”.

También es inevitable preguntarle cómo logra compaginar lo actoral con la música y con total sinceridad responde: “La verdad que, de un tiempo a esta parte, la labor actoral es secundaria en mi vida porque a la agenda la manda la música. Afortunadamente con el tiempo puedo elegir los papeles que hago y me mantengo un poco lejos de la primera línea interpretativa. Así puedo decidir, si hay un papel que me interesa y para el que me van a pedir 20 días de trabajo, si lo tomo o no. La última que he rodado fue en las Islas Canarias haciendo el personaje del doctor Ross en una nueva versión de El Zorro. Y lo manejo muy bien. Después de hacer El joven Picasso y La ley de la Frontera con Federico Luppi, me aburría mucho esperando un año hasta el próximo trabajo y empecé a generarlo yo desde la música. Y para mí fue un gusto trabajar con Luppi, a quien admiro muchísimo y con tuve la ocasión de pasear por las calles de Santiago de Compostela, charlar mientras comíamos una buena carne o un buen pescado, preguntarle por sus películas, su vida, que me hablara de su familia, de su tierra, pues esa oportunidad sólo te la da un trabajo como ese. Tengo mil anécdotas para contar de Federico”.

Y agrega: “Así me convertí en artista independiente en lugar de buscar una multinacional que me obligara a hacer lo que ellos quieran. Y encontré en El Volcán Música un estilo compatible con mi perfil. Quizás porque en las letras de mis canciones siempre he estado cerca de la figura del poeta loco, el borracho en la esquina del bar que escribe en una servilleta sucia que guarda en el bolsillo y luego recupera destrozada para sacar tres o cuatro frases. A veces hablo del amor como excusa para hablar de la vida. Cada día estoy más convencido de que el amor es una buena excusa para hablarte de mi propia desidia, de lo que algún día quise hacer y todavía no he conseguido, hablarte de los sueños perdidos, de aquella parte de mí que no me gusta, de la ira que me hizo arrepentirme después, aquella palabra que me gustaría decirte, no te he dicho y ahora ya no estás para decírtela. Todo eso no habla sólo del amor, el amor es una excusa para hablarte de la condición humana y por eso creo que la gente, cuando escucha mis temas, se siente muy identificada. Que sientas clavado lo que pasa o bien no te ha pasado pero te encararía que te pasara”.

Afortunadamente y en poco tiempo tendremos la oportunidad de verlo por fin en vivo, de escuchar de su boca Si sucede, conviene; Todas las calles o Soñar contigo , acompañado por el trompetista Manuel Machado y Dayan Abad en guitarra española. Antonio Mellado, te estamos esperando! Bienvenido!

Encontrá acá más info sobre las entradas.