El regreso al universo de Harry Potter está cada vez más cerca, pero la expectativa por volver a Hogwarts convive con una discusión que lleva meses instalada entre los seguidores de la franquicia. La nueva producción de HBO, que llegará en Navidad de 2026, propone una adaptación televisiva de los libros de J. K. Rowling con un elenco completamente renovado. Sin embargo, algunas decisiones de casting no terminaron de convencer a una parte del fandom, especialmente las relacionadas con dos personajes fundamentales: Severus Snape y Hermione Granger.

Uno de los nombramientos que más comentarios despertó fue el de Paapa Essiedu, el actor británico que tendrá la responsabilidad de interpretar al profesor de Pociones. El personaje fue inmortalizado en el cine por Alan Rickman, cuya interpretación durante las ocho películas se convirtió en una de las más recordadas de la saga. La diferencia física entre ambos intérpretes, particularmente el color de piel de Essiedu frente a la descripción del personaje en los libros, alimentó las críticas de quienes consideran que la elección se aleja de la obra original.

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La polémica también alcanzó a Arabella Stanton, la joven actriz elegida para ponerse en la piel de Hermione Granger. Después de que Emma Watson construyera una imagen muy reconocible de la estudiante de Gryffindor durante la franquicia cinematográfica, algunos seguidores manifestaron sus reparos ante la nueva intérprete. Las comparaciones se concentraron en su apariencia y en la dificultad de imaginar a otra actriz en un papel tan asociado a Watson. También hubo cuestionamientos vinculados con la representación racial del personaje.

Las reacciones llegaron incluso a las redes sociales oficiales de la producción, donde HBO decidió restringir los comentarios en algunas publicaciones para evitar que los integrantes del elenco quedaran expuestos a insultos y ataques. En el caso de Essiedu, la situación fue todavía más grave: el actor reveló que recibió amenazas de muerte por aceptar el papel. En marzo de 2026 contó que algunos usuarios le habían escrito mensajes como "Renunciá o te voy a matar". La producción, por su parte, reforzó las medidas de seguridad para proteger al equipo.

Paapa Essiedu y el desafío de interpretar a Severus Snape

Severus Snape: Alan Rickman y Paapa Essiedu | Crédito: Collage

La elección del actor de «I May Destroy You» no solamente abrió una discusión sobre la fidelidad de la adaptación, sino también sobre el legado de Alan Rickman. Durante años, el intérprete británico construyó una versión de Snape marcada por su voz grave, su mirada intimidante y una personalidad que escondía mucho más de lo que mostraba.

En los libros, J. K. Rowling describe al profesor como un hombre delgado, de piel pálida, nariz aguileña y cabello negro y grasiento. Essiedu, de 35 años, presenta características físicas diferentes a las que muchos lectores imaginaron durante décadas. Sin embargo, hay otro detalle que también diferencia a las dos versiones,Snape tiene alrededor de 31 años al comienzo de la historia, mientras que Rickman tenía 54 cuando interpretó al personaje en la primera película.

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El propio Essiedu se refirió a las reacciones que acompañaron su incorporación a la serie. En una entrevista con Variety durante octubre de 2026, aseguró que el equipo de producción lo acompañó durante el proceso y que también recibió numerosos mensajes de apoyo. Su intención, explicó, es construir una interpretación propia y aportar nuevas dimensiones a un personaje que ya tiene una historia muy reconocida entre los espectadores.

Arabella Stanton: la nueva Hermione frente al recuerdo de Emma Watson

Hermione Granger: Emma Watson y Arabella Stanton | Crédito: Collage

Otra de las decisiones que generó conversaciones entre los seguidores fue la incorporación de Arabella Stanton como Hermione Granger. La actriz, que cuenta con experiencia en el teatro musical y protagonizó la producción teatral de “Matilda”, tendrá el desafío de interpretar a una de las figuras centrales de la historia.

El antecedente cinematográfico es difícil de ignorar. Emma Watson tenía apenas 11 años cuando fue elegida para interpretar a Hermione y creció frente a las cámaras junto con sus compañeros de reparto. Su versión del personaje quedó asociada a una generación de espectadores que acompañó la saga durante una década.

A diferencia de Snape, la discusión sobre Hermione también permite revisar qué establece realmente el material original. Rowling la describe por sus abundantes cabellos castaños, sus ojos marrones y sus dientes delanteros pronunciados, pero no establece una descripción racial explícita en los libros. Además, la elección de actrices negras para interpretar a Hermione en la obra teatral “Harry Potter y el legado maldito” ya había generado una conversación similar años atrás. La propia escritora defendió entonces que esa decisión no contradecía el universo narrativo.

Una nueva generación para contar la historia de Hogwarts

Harry Potter

Más allá de las controversias, la propuesta de HBO busca volver a contar la historia desde el comienzo y dedicar una temporada a cada uno de los siete libros. La primera entrega tendrá ocho episodios y estará centrada en "Harry Potter y la piedra filosofal", la novela que presentó al joven mago y su primer año en Hogwarts.

El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid. A ellos se suman nuevos intérpretes para personajes como Draco Malfoy, Neville Longbottom y los integrantes de la familia Weasley.

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La producción cuenta con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirigirá varios episodios. J. K. Rowling también participa como productora ejecutiva, junto con David Heyman, quien ya estuvo vinculado a las adaptaciones cinematográficas.

Con el estreno previsto para Navidad de 2026, la serie tendrá una primera prueba decisiva, conquistar a quienes conocen cada rincón de Hogwarts y, al mismo tiempo, presentar ese mundo a una nueva generación. La expectativa está puesta en descubrir si los nuevos intérpretes conseguirán que el público vea a sus personajes más allá de las comparaciones con el elenco original.

sc / ds