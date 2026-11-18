La elección de Robert Pattinson para ponerse en la piel del emblemático espía británico James Bond renovó el interés por la próxima película de la franquicia. Con Denis Villeneuve en la dirección y Steven Knight a cargo del guion, la producción ya despierta expectativa por conocer quiénes integrarán el elenco.

Mientras se aguardan novedades sobre el proyecto, las especulaciones comenzaron a concentrarse en el papel femenino. Zendaya, Anya Taylor-Joy, Margaret Qualley, Florence Pugh, Alexandra Daddario y Sydney Sweeney son seis de las actrices cuyos nombres circulan como posibles candidatas para compartir pantalla con el nuevo 007.

Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial ni una lista definitiva de seleccionadas por parte de Amazon MGM Studios. En este escenario, la trayectoria de cada una permite conocer por qué se convirtieron en figuras destacadas de Hollywood.

Zendaya: de Disney a una de las estrellas más importantes de Hollywood

Zendaya | Crédito: AFP

Zendaya comenzó su carrera en el entretenimiento a través de Disney Channel, donde alcanzó popularidad con la serie "Shake It Up" y posteriormente protagonizó "K.C. Undercover". Su paso por la televisión juvenil fue el punto de partida de una trayectoria que rápidamente se expandió hacia el cine.

Su reconocimiento internacional creció con su interpretación de Rue Bennett en "Euphoria", una producción de HBO que le permitió obtener dos premios Emmy. También se incorporó al universo cinematográfico de Marvel como MJ en la nueva etapa de "Spider-Man".

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En los últimos años, consolidó su presencia en grandes producciones con su participación en "Dune" y "Dune: Parte Dos", ambas dirigidas por Denis Villeneuve. Además, protagonizó "The Drama", junto a Pattinson, y "Challengers", de Luca Guadagnino. Su próximo proyecto incluye "Dune: Parte Tres", donde volverá a compartir pantalla con Robert Pattinson.

Anya Taylor-Joy: el salto internacional de una actriz con raíces argentinas

Ana Taylor Joy | Crédito: Prensa

Anya Taylor-Joy nació en Miami, pero pasó parte de su infancia en Argentina y conserva un vínculo especial con el país. Su carrera comenzó a ganar visibilidad con películas como "La bruja" y "Fragmentado", en las que demostró su capacidad para interpretar personajes complejos. El reconocimiento mundial llegó en 2020 con "Gambito de dama", la miniserie de Netflix en la que interpretó a Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez.

Su actuación recibió elogios de la crítica y la convirtió en una de las figuras más buscadas de la industria. Posteriormente, participó en producciones como "El menú", "El hombre del norte" y "Furiosa: de la saga Mad Max", donde asumió un papel protagónico dentro de una franquicia de acción. También trabajó con Villeneuve en el universo de "Dune", un antecedente que alimenta las especulaciones sobre su posible incorporación a la nueva película de Bond.

Margaret Qualley: de las series de televisión a los grandes estrenos cinematográficos

Margaret Qualley | Crédito: Prensa

Margaret Qualley comenzó a construir su carrera en televisión con participaciones en producciones como "The Leftovers" y "Fosse/Verdon". Sin embargo, uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó con "Maid", la miniserie de Netflix en la que interpretó a Alex, una joven madre que intenta salir adelante en medio de dificultades económicas y familiares. En el cine, participó en películas como "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, y "Pobres criaturas", dirigida por Yorgos Lanthimos.

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Su versatilidad también quedó reflejada en "La sustancia", el thriller protagonizado junto a Demi Moore que generó repercusiones internacionales. Qualley es, además, uno de los nombres que más fuerza adquirió en las predicciones sobre el casting. Su participación en el homenaje a James Bond durante los premios Oscar de 2025 también contribuyó a vincularla con el universo del agente secreto.

Florence Pugh: una carrera que combina dramas, suspenso y películas de acción

Florence Pugh | Crédito: AFP

Florence Pugh comenzó a destacarse en el cine británico con "The Falling", pero su reconocimiento internacional llegó con películas como "Lady Macbeth" y "Midsommar", donde demostró una marcada capacidad para interpretar personajes intensos. En 2019, su actuación en "Mujercitas", dirigida por Greta Gerwig, le valió una nominación al premio Oscar como mejor actriz de reparto.

A partir de entonces, su carrera sumó grandes producciones, entre ellas "Black Widow", de Marvel, y "Oppenheimer", de Christopher Nolan. También formó parte de "Dune: Parte Dos", donde interpretó a la princesa Irulan, y regresará en la tercera entrega de la saga. Su experiencia en películas de acción y su trabajo con Villeneuve la ubican entre las figuras que aparecen en las especulaciones sobre la próxima película de James Bond.

Alexandra Daddario: de "Percy Jackson" a las producciones de suspenso

Alexandra Daddario | Crédito: AFP

Alexandra Daddario comenzó a ganar reconocimiento internacional gracias a su participación en la adaptación cinematográfica de "Percy Jackson y el ladrón del rayo", donde interpretó a Annabeth Chase. Posteriormente, amplió su presencia en Hollywood con películas como "San Andrés" y "Baywatch: Guardianes de la bahía".

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En televisión, uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la primera temporada de "True Detective", donde compartió elenco con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Su interpretación le permitió ganar mayor visibilidad dentro de la industria.

También protagonizó la serie "The White Lotus", en su primera temporada, y encabezó producciones como "Mayfair Witches". En los últimos días, su nombre comenzó a circular con mayor fuerza entre las posibles candidatas para acompañar a Pattinson, aunque no existe información oficial sobre una eventual convocatoria.

Sydney Sweeney: de "Euphoria" a consolidarse como protagonista de Hollywood

Sydney Sweeney | Crédito: CeDoc

Sydney Sweeney construyó sus primeros años de carrera con participaciones en distintas series de televisión, entre ellas "El cuento de la criada", "Pretty Little Liars" y "Everything Sucks!". Sin embargo, su salto a la popularidad llegó con dos producciones de HBO: "Euphoria", donde interpretó a Cassie Howard, y "The White Lotus".

Ambos trabajos le permitieron obtener reconocimiento internacional y nominaciones a los premios Emmy. A partir de ese momento, comenzó a sumar papeles protagónicos en el cine con películas como "Con todos menos contigo", "Inmaculada" y "Madame Web".

En paralelo, Sweeney también desarrolló proyectos como productora a través de su compañía Fifty-Fifty Films. Su crecimiento dentro de Hollywood y su presencia en grandes producciones la convirtieron en otro de los nombres que aparecen en las especulaciones sobre la próxima protagonista femenina de James Bond.

Aunque las seis actrices cuentan con trayectorias consolidadas y experiencia en producciones de distintos géneros, la identidad de la próxima compañera de James Bond sigue siendo una incógnita. Por ahora, los nombres circulan entre las predicciones de la industria y las preferencias de los fanáticos, mientras Amazon MGM Studios mantiene en reserva los detalles del resto del elenco.





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