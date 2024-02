Hunter Schafer, actriz reconocida por su papel en “Euphoria” y en la última entrega de “Los Juegos del Hambre”, fue arrestada este lunes en Estados Unidos mientras protestaba por el pueblo palestino y por un alto al fuego en Gaza, junto a la asociación antisionista ‘Voz Judía por la Paz’ (JVP, por sus siglas en inglés).

La manifestación irrumpió en el vestíbulo del Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York, con el objetivo de enviar un mensaje claro al presidente estadounidense, Joe Biden, quien participaba en una grabación de “Late Night with Seth Meyers" en el piso de arriba.

Manifestación a favor de Palestina en el hall del Rockefeller Center.

Franja de Gaza está al borde de una hambruna y seis niños murieron por desnutrición

Schafer fue una de las detenidas mientras protestaban contra la política exterior de Biden en Gaza y en favor de los derechos palestinos. "Hunter fue arrestada en la protesta, junto con otras 50 personas", dijo un portavoz de JVP en un comunicado.

"Elogiamos su compromiso con la libertad palestina y con un futuro de justicia para todos", agregaron desde el grupo organizado por judíos. Las fotos y videos publicados en el Instagram de JVP muestran manifestantes cantando y sosteniendo consignas con mensajes, como ‘Fin del asedio de Israel a Gaza’ y ‘dejen de armar genocidio’, dirigidos por judíos a Biden.

En las imágenes también se puede divisar a la reconocida actriz usando una camiseta que pide un alto al fuego inmediato y otras en las que se la ve escoltada fuera del Rockefeller por un oficial de policía de Nueva York con las manos atadas en la espalda.

Hunter Schafer siendo detenida por un policía de la ciudad de Nueva York.

Joe Biden tomando un helado mientras se manifestaban por Palestina

Joe Biden fue un invitado sorpresa en el episodio del décimo aniversario del programa nocturno de Seth Meyers, reconocido conductor estadounidense. Durante la transmisión, el presidente apareció junto a la comediante Amy Poehler.

Como parte de la grabación, Biden y Meyers fueron a la heladería Van Leeuwen, ubicada al lado. Durante el paseo se le preguntó al mandatario cuándo podría comenzar un alto el fuego en Gaza. "Espero que para el final del fin de semana", respondió Biden.

Y agregó: "Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, estamos cerca, pero aún no hemos terminado. Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto el fuego”. Una vez llegado a la heladería, el presidente eligió un cucurucho de menta con chispas de chocolate.

El presidente Joe Biden junto al conductor estadounidense Seth Meyers.

Israel estaría dispuesto a parar la guerra durante el Ramadán si hay acuerdo por rehenes, según Biden

Biden había sido el primer invitado de Meyers en 2014, durante su mandato como vicepresidente de Barack Obama, por ese motivo se debe la especial invitación a formar parte de este programa por los diez años al aire.

Durante el viaje a bordo del Air Force One rumbo a Nueva York el lunes, se le había pedido a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que confirmara si Biden aparecería en el programa de Meyers y si el secreto era para mantener alejados a los manifestantes.

"No tengo nada sobre eso, si tenemos más para compartir, ciertamente lo haremos", dijo cuando se le preguntó sobre una aparición en el programa de Meyers. "No tengo nada más que compartir al respecto", añadió cuando se le preguntó si la Casa Blanca estaba preocupada por las protestas, razón por la cual no se compartieron detalles sobre la agenda del presidente.