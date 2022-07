Inauguración en la Rural: "El rol de especulador lo tiene el Estado", dijo Nicolás Pino en su duro discurso

Luego de una semana en la que hubo amenazas de sectores piqueteros de marchar a Palermo "para reclamar contra el campo que no liquida divisas", finalmente atenuadas por gestiones del mismo oficialismo, este sábado se realizó el anunciado acto de apertura oficial de la 134º edición de la Exposición Rural de Palermo. El único orador fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quién replicó las acusaciones del Gobierno nacional con duros términos, y señaló "parece mentira que nos traten de especuladores, cuando acá el único rol de especulador lo cumple el Estado".

Entre los presentes no hubo representantes del Gobierno Nacional, pero estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además de Patricia Bullrich, Jorge Macri y Gustavo Valdés, entre otros. Pino habló de "impuestos casi confiscatorios", enumeró los múltiples problemas que enfrenta cada productor en las distintas zonas del país, y hasta apuntó a los graves ataques que sufren en el sur quienes trabajan en el campo "de quienes dicen ser pueblos originarios siendo simplemente delincuentes comunes".

“Permítanme disfrutar esto, es mi primer discurso como presidente de la Rural y para mí es algo muy importante", destacó el dirigente agropecuario. "El sector agroindustrial genera más de un tercio de toda la fuerza laboral del país: desde los emprendedores y los trabajadores que realizan la enorme variedad de tareas de producción y elaboración de los frutos del campo, hasta la red de científicos, técnicos, comercializadores y transportistas, que sostienen día tras día el trabajo productivo. Somos 227 mil productores, y existen 25 mil establecimientos y empresas que transforman lo que produce el campo”, detalló.

El mensaje para Sergio Massa

En relación al nuevo rol de Sergio Massa sostuvo: "Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación y genere la confianza necesaria".

"En estas últimas 48 horas, el gobierno ha tomado decisiones que nos incluyen como sector productivo. Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país, y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos. Queremos decirles: el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial", reclamó.

Sobre el curso de la economía en los últimos años, Pino manifestó: “La inflación no se baja con controles de precios, sino eliminando el mal gasto del Estado”. “No podemos aceptar que el Estado ataque a la inversión. Los gobernantes argentinos de los últimos 20 años deberán rendir cuentas de todo esto a la sociedad”, destacó y advirtió: “A los gobernantes les decimos que no intenten distraernos más: las medidas intervencionistas como las trabas y los cupos sólo generan la caída de la inversión”.

“Exigimos la total liberación de los mercados para carne, trigo, maíz y los demás productos”, enfatizó. "No hay diferencia entre productores pequeños, medianos o grandes; no hay diferencia entre patagónicos, norteños, litoraleños, cordobeses, pampeanos o puntanos. Nuestros valores son los mismos: la justicia, el trabajo honrado, el respeto por la propiedad privada, la legitimidad del lucro y la libertad de tomar decisiones económicas. Lo que le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos", destacó. "No seamos funcionales a políticas mezquinas que pretenden dividirnos y lucrar con nuestra desunión", pidió.

Dólares

“Durante el primer semestre de este año, ingresaron, desde el sector agroindustrial, a las arcas del Banco Central, más de 19 mil millones de dólares. Resulta un récord absoluto y supera a la media histórica en un 90 por ciento”, aclaró Nicolás Pino.

Sobre la brecha cambiaria, el presidente de la SRA lamentó: “Cuando el productor quiere pagar los insumos que necesita para producir, se encuentra con un dólar que vale alrededor de 300 pesos; pero cuando, mucho más tarde, va a vender su producción, cobra con un dólar que vale 130, quitándole además los derechos de exportación”.

Medio ambiente

"En el ámbito de las relaciones del campo con los sectores políticos, se encuentra también el tema de la relación de nuestra tarea con el medio ambiente; en ese aspecto, el campo es el único sector de la economía argentina que ha reducido netamente sus emisiones de gases de efecto invernadero", enfatizó.

"La Sociedad Rural Argentina creó una Comisión de Sostenibilidad, que contribuyó a la redacción de la posición oficial en la Cumbre Alimentaria de la FAO y en la COP 26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow. En consecuencia, evitamos que prosperara una medida que pretendía reducir el stock ganadero, con el pretexto de que la ganadería perjudicaba al ambiente", describió Nicolás Pino.



Barrios de Pie no movilizó a la Rural

El jueves pasado, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, anunció que la protesta contra la Sociedad Rural Argentina (SRA) finalmente no iba a ser frente al predio de Palermo.

Anteriormente habían convocado a movilizar a la Rural para “señalar a quienes entendemos que causaron un enorme perjuicio con su rol especulativo”. Pero el jueves, tras una reunión entre dirigentes de Somos Barrios de Pie resolvieron mover de lugar la convocatoria hacia el Congreso.