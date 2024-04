Acusan al intendente que quiere cosechar y abastecer a su municipio de verdura a bajo costo de "comunista soviético"

Frente a la escalada de los precios y la crisis económica, un intendente de la provincia de Buenos Aires, Francisco Echarren, tomó la iniciativa para que en Castelli, distrito que gestiona, comience la primera cosecha de verdura orgánica para poder distribuirla entre los vecinos. Es el mismo jefe comunal que en diciembre de 2023 anunció un programa para controlar el precio de la carne durante las fiestas, con un valor fijo de $2900 para el asado.

"Al carajo el libre mercado", lanzó esta vez en su perfil de X y agregó: "Queremos que nuestros vecinos consuman verdura orgánica y barata. Empezamos la primera cosecha y en 2 años vamos a abastecer a toda la ciudad. Vamos a intervenir desde el Estado Municipal para que haya comida sana, de calidad y barata. Producida en Castelli".

Tras la repercusión que tuvo su propuesta, el mismo Echarren posteó en su cuenta en X: "Irlanda, el país que nos proponen ser en 40 años, fomenta y subsidia la producción local de alimentos. Pero si lo querés hacer acá te tratan de comunista soviético. Tienen una confusión terrible".





Es que los comentarios en las redes sociales, nutridas por un ejército de trolls libertarios, fueron muy críticos a su propuesta: "De la misma manera que, como dicen detestar al comunismo, pero paradójicamente, argentina está cada día más parecida a la cotidianeidad de Cuba o Venezuela", escribió el usuario @Crioshito. "En Irlanda nunca hubo peronismo "(@dagamo1966). "Cuando seamos Irlanda y los peronchosK no existan, se va a poder subsidiar la producción de alimento por el Estado sin que se roben todo.(@cgca1981). "Nunca fuiste a Cuba, no? Quiero decirte que no funcionó. Se mueren de hambre (@EleonoraRiera), son algunos de los posteos más críticos.



En diálogo con Radio 10, Echarren profundizó: "Esto comenzó hace un tiempo, ahora con todo el escenario económico cobra una intención nueva. Tenemos 220 mil hectáreas de campo, así que hay lugar para sembrar y para acortar todo lo que es la cadena de costos".

"Producimos la verdura acá. Comenzamos hace dos años con la Unión de Trabajadores de la Tierra una colonia agroecológica que está muy avanzada, con un galpón de 1000 metros cuadrados, con 12 viviendas para que se instalen 12 familias a producir, y también tenemos un vivero municipal", amplió.

El jefe comunal indicó que se está produciendo verdura orgánica para abastecer al hospital municipal, al hogar de ancianos, al centro nutricional y a las escuelas. "Pensamos en un par de meses empezar a abastecer parte de la comunidad y en dos años que toda nuestra ciudad pueda acceder a fruta y verdura barata y sana", manifestó.

Asado a $2900 para fin de año

Echarren es el mismo intendente que en diciembre de 2023 anunció un programa especial de carnes para fin de año que ponía el precio del asado y vacío a $2.900, junto al matambre y el cuadril a $4.500, entre otros precios que se mantuvieron fijos desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre.

"La semana que viene el asado va a estar a solo $2900 en Castelli. Del campo a la mesa. VIVA LA JUSTICIA SOCIAL CARAJO", expresó el jefe comunal en su momento a través de su cuenta de X, quien también mencionó que en la localidad bonaerense se regularía el precio de los alimentos básicos.