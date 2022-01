Caleta Olivia: perdió el cartilago de la nariz por un hisopado "mal hecho" y exige una reconstrucción

Una acompañante terapéutica de Caleta Olivia denunció que un hisopado de Covid-19 "mal hecho" le produjo una infección por la que perdió el cartílago de la nariz. Tras la "malapraxis", la mujer reclama que le practiquen una cirugía de reconstrucción.

Serran se dedica al cuidado de adultos mayores en la ciudad del norte de Santa Cruz. Siendo sus pacientes un sector vulnerable al virus, es necesario que dicha acompañante se someta a PCR frecuentes. Después de uno de ellos, comenzó a sentir molestias.

El incidente se produjo en el mes de agosto, luego de se le pidiera a Claudia Serran llevar a una mujer a realizarse un testeo. Previo a dirigirse a una clínica privada con dicha anciana, debió pasar ella misma por un hisopado y fue cuando apareció la desesperación.

La publicación de la acompañante terapéutica tras comenzar a sufrir problemas producto de su último hisopado.

"Estoy necesitando una cirugía en otorrinolaringología y me dicen que en Caleta no hay. Hace cinco meses me encuentro en la búsqueda de quién pueda operarme", escribió Serran a través de la red social Facebook en los últimos días.

Las molestias se agravaron con el tiempo. "Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema está bajo. En esta pandemia, es una verdadera urgencia", manifestó poco después de su primer posteo.

Junto a ello, y en diálogo con el medio local El Caletense, describió: "Después de que me lo hicieran, me empezó a picar. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal". Poco a poco, el dolor fue aumentando en grandes dosis.

La nariz de Claudia Serran, con signos de daño y sin el cartílago tras el incidente con el PCR.

Luego, de la nariz empezó a salirle sangre "gelatinosa", la zona se puso roja y evidenció un sarpullido en su cara. Acto seguido, decidió ir a un hospital. A pesar de tener unos "cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal", le dijeron que "no era una urgencia".

"Tenía la nariz muy inflamada porque me la soné fuerte y se me cortó el divisorio de los huecos", remarcó en una entrevista al diario antes mencionado. Habiendo pasado 12 horas en la guardia, además de no obtener ayuda, le diagnosticaron Covid-19.

"Me tuvieron aislada 10 días, según ellos en tres días me derivaban porque me tenían que hacer de forma urgente la reconstrucción del cartílago", explicó la mujer. Para operarse debe ir a Comodoro Rivadavia o a El Calafate.

Actualmente, la intervención cuesta 200 mil pesos. "El doctor me dijo que si sigo así la infección puede subir al cerebro y puedo morir", concluyó al hablar con medios locales. Hasta el momento, lo único que exige Serran es que le financien la operación.

JFG / ED