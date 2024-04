Caso Julieta Prandi: Claudio Contardi irá a juicio por jurado

Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, enfrentará un juicio por jurados en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana, acusado de abuso sexual y violencia de género contra la modelo. Las acusaciones incluyen abuso sexual con acceso carnal y causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Aunque aún no se estableció una fecha para el inicio del juicio, el caso fue marcado por años de lucha por parte de la conductora, quien afirmó que su trabajo fue su salvación: "Si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida, no estaría viva".

El caso contó con un informe crucial elaborado por el perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien trató a Julieta Prandi como paciente. Su testimonio será fundamental, ya que documentó los daños psicológicos que persistieron como resultado del presunto sufrimiento durante la relación.

Julieta y Contardi se conocieron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2004. Se reconciliaron en 2008, se casaron en 2011 y tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco. Sin embargo, en 2019, la pareja se separó en medio de un escándalo.

Después de vivir una pesadilla de violencia física, psicológica y abuso sexual, Julieta denunció a su exmarido. A pesar de que Contardi también la acusó por violencia doméstica, su caso fue desestimado. Hoy Julieta vive con sus hijos y Contardi tiene una restricción que le impide acercarse a ellos.

Después de años de espera y lentitud judicial, se confirmó que Contardi será juzgado en un juicio oral y público con jurados populares por las acusaciones de abuso sexual y amenazas. El tribunal encargado de su juicio ha sido designado, solo queda por determinar la fecha de inicio de las audiencias.

El informe realizado por Rafael Herrera Milano adjunto a la causa detalla que durante las sesiones, Prandi describió "episodios compatibles con agresiones físicas, psíquicas y sexuales ejercidas por su ex marido. Los cuales han provocado en ella deseos intensos y reiterados 'de no querer despertarse más'".

Además, Prandi exhibía "acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional", y expresaba "sentir culpa por no haber podido 'proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico'".

Durante las entrevistas, Prandi hizo énfasis en recuerdos traumáticos, "que no puede sacar de su cabeza y le reaparecen de manera incontrolable", de violencia física, psíquica y sexual sufrida en numerosas ocasiones a manos de "su ex marido". "Siento vergüenza por no haber podido irme antes de ese infierno", aseguró. En ese momento, "la lentitud" de la Justicia, "la desgastaba y desesperaba".

Después de años de abusos y un episodio desencadenante, Prandi relató: "El 14 de febrero del 2019 tomé fuerzas y me fui de mi casa, sin un peso y decidí rearmar mi vida, buscando un nuevo techo donde poder proteger a mis hijos y a mí misma".

"Me decía que sin él no era nada, que nadie me iba a querer porque era fea". "Le di hasta un poder para que administre y cobre mis sueldos..., me engañó y se quedó su hijo con mi departamento... no me dejaba ni manejar... controlaba todos mis movimientos. Me costó un montón tomar el coraje para poder separarme", dijo en las sesiones. Y señaló que sufre "altibajos de ánimo y que sueña con el sufrimiento que han atravesado sus hijos y ella durante tantos años".

Para finalizar, el médico Herrera Milano sostiene que "a lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo. Como consecuencia de los mismos, se destaca un daño lacerante en su autoestima, además de presentar un agotamiento físico y psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además del entero cuidado y manutención de sus hijos". Como punto final del informe, el psiquiatra diagnosticó que la paciente sufría trastorno de estrés postraumático.

