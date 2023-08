En el último tramo de campaña previo a las PASO, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri propuso habilitar el pago del boleto de transporte público porteño con celulares o tarjetas de crédito.

"Chau SUBE", sostiene el precandidato del PRO en un video publicado en sus redes sociales este martes 8 de agosto, en el que sostiene que el actual sistema de pago, instaurado en 2009, "quedó viejo".

"¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo", afirma Jorge Macri en el video.

El mensaje apunta a la escasez de la tarjeta SUBE que afecta al AMBA en los últimos meses y a la falta de lugares habilitados para la recarga en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

"El mundo ya fue para otro lado. Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", concluyó el exintendente de Vicente López.

Noticia en desarrollo...