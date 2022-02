Faltan tarjetas SUBE: las quejas de los usuarios y la respuesta de la empresa

En el último trimestre, los usuarios de la tarjeta SUBE han comenzado a reportar en redes sociales lo difícil que les resultaba conseguir una tarjeta a pesar de recorrer distintas zonas y puntos tanto en la Ciudad como en buena parte del Gran Buenos Aires.

El sistema único de boleto electrónico (SUBE) cuenta actualmente con 11,8 tarjetas activas y más de 12,5 millones de usos diarios en las 45 localidades del país.

En este sentido, se encuentran usuarios que exponen faltantes de tarjetas tanto en CABA como en zona norte y zona oeste. Los mismos afirman que el plástico no se encuentra en boleterías de subtes, kioscos ni estaciones de trenes. Algunos otros incluso le ponen humor a la situación y aconsejan “cuidar la tarjeta con la vida” o preguntan si ahora deben viajar “saltando molinetes”.

¿Alguien pudo conseguir tarjeta SUBE en estas semanas? No encuentro en boleterías de subte ni kioscos. Sé que los puntos de venta están indicados en su sitio Web pero, cuando voy, no tienen

Por favor. Necesito una tarjeta sube. No hay en ningun lado. Ya no se a donde ir!!! Como se supone que viaje? Saltando molinetes???

@MindeTransporte en zona norte del GBA no consigo la tarjeta física. Me la robaron. Ahora qué hago? Además mi hijo empieza a viajar en colectivo para volver de la escuela. Qué hago?

hace una semana que no encuentro donde comprar una tarjeta sube, dicen que no entregan, anduve por agencias de lotería, estaxiones de subte, estaciones de tren... nads, ni en Caba ni en Moreno

En esta misma línea, y frente a la escasez, los usuarios también reportan que en algunos puntos de venta han aumentado el valor de la tarjeta SUBE y comercializan su stock disponible a precios que superan ampliamente su valor oficial de $90.

Le pedi a 1 señora si me psaba la sube xq la deje en mi casa y 1 sube me la quisieron cobrar 400 pesos por ende si la compraba igual no iba a tener carga. La señora me dijo q no, le mando un audio a una compa contandole lo triste que estaba xq tenia que ir a buscar el analitico⬇️