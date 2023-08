Con el "veranito" las tortugas salieron antes de su hibernación: por qué pasa y qué hacer en esos casos

“Mi mamá tuvo que salir de urgencia a comprar pepino porque la tortuga se despertó en pleno agosto”, escribió una usuaria de la red social Twitter, y, con el paso de las horas, la publicación se viralizó y se acumularon los comentarios de miles de personas a quienes les pasó lo mismo. Con los días de calor atípico que se vivieron a principios de agosto, los animales salieron de su "suspensión" antes de lo esperado.

El cambio climático afecta a todo el planeta y esos procesos de cambio de temperatura impactan directamente en las señales que el ambiente envía a los animales que en sus procesos naturales se rigen por ese ambiente.

La publicación sobre una tortuga generó numerosas respuestas de otras personas a las que les sucedió lo mismo.

Ante esta situación, con días en invierno en los que la temperatura llegó a los 30 grados, muchos vieron que las tortugas adelantaron su etapa de estado de “suspensión” en el que están en los meses fríos.

“Los parámetros o sensores que el animal tiene son sensores de temperatura, de lo que se llama aumento de la luminosidad. Se denomina heliofanía. Cuando hay más luz y cambia la temperatura, llega el momento en que no es necesario estar en ese estado de suspensión, por decirlo así, de “hibernación”, que no es una hibernación exacta”, explica en diálogo con PERFIL el médico veterinario Juan Enrique Romero.

Un punto importante: Romero destaca que las tortugas no son mascotas y que, quien no tenga una, no debería buscar tenerla ya que son animales de fauna silvestre. “Me gustaría aclarar que no se deben tener tortugas como animal de compañía. Más allá de esto, cuando se las tiene hay que tenerlas en la mejor condición, pero creo que nadie debería entusiasmarse con tener una tortuga”, dice el especialista.

Las tortugas no son animales domésticos, advierte el médico veterinario Juan Romero.

¿Por qué las tortugas salieron de ese estado de ‘suspensión’ antes de lo previsto?

El veterinario señala que cuando estos periodos debido al cambio climático cambian, “cambian las señales que el ambiente manda a los animales”. “Cuando son por tiempos muy cortos, uno o dos días, es difícil que eso se altere porque hay todo un proceso de acomodación que no ocurre. Con procesos prolongados sí y es un ataque más del calentamiento global, que sin duda afecta, y nos damos cuenta porque tenemos un animal que responde al ambiente. Pero en términos generales, esto afecta a toda la naturaleza”, analiza.

En muchos de los comentarios, los usuarios señalaban que no es bueno alimentar a las tortugas que habían salido durante los días de calor pasados debido a que esto podría generarles algún malestar. Al respecto, Romero comenta: “Si sucede (si los animales salen antes de lo previsto), abono la teoría de no darles de comer para no desacostumbrar al organismo".

"Si son apenas uno o dos días, es conveniente que no coma y se readapte a un nuevo frio. Si eso pasa por más de una semana, listo. Hay que pensar que en septiembre ya la temperatura vuelve a ser más templada”, agrega.

“Esto no es como algún presidente de Estados Unidos ¨(en alusión a Donald Trump) dijo, un invento. Es una comprobación inequívoca y somos nosotros los seres humanos los que estamos produciendo el efecto invernadero y un cambio climático fuera de la evolución del clima a lo largo de los años. Está produciéndose un calentamiento global que amenaza con hacer desaparecer países”, suma Romero respecto de cómo los cambios en la temperatura a nivel mundial afectan a todos los seres vivos.

